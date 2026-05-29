Денис Молотов
Трамп збирає Ситуаційну кімнату Білого дому
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 47-й президент США Дональд Трамп.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп публічно заявив про перехід до завершального етапу розгляду міжнародних домовленостей із Тегераном. Глава держави планує ухвалити «остаточне рішення» стосовно раніше узгодженої попередньої угоди про продовження режиму припинення вогню з Іраном. Відповідну офіційну заяву американський лідер опублікував на своїй сторінці у соціальній мережі Truth Social.

Для затвердження цього стратегічного кроку керівник американської адміністрації скликає термінову зустріч із військовим та дипломатичним командуванням. Дональд Трамп окремо зазначив, що особисто прямує до Ситуаційної кімнати Білого дому для безпосереднього ухвалення рішення.

Головні вимоги Вашингтона: ядерна зброя та безпека судноплавства

Попри те, що у своєму публічному повідомленні президент США вирішив наразі не уточнювати конкретних внутрішніх деталей майбутнього документа, він чітко повторив непохитну позицію своєї адміністрації. Глава Білого дому вкотре наголосив, що офіційний Тегеран за жодних обставин не повинен отримати у власне розпорядження ядерну зброю.

Крім того, американський лідер висунув жорсткі вимоги щодо відновлення безпеки на ключових світових морських торговельних шляхах:

  • Необхідність повного та безперешкодного відкриття для цивільних суден стратегічної Ормузької протоки;
  • Термінове та всеосяжне вилучення усіх встановлених у морській акваторії бойових мін;
  • Забезпечення стабільного міжнародного судноплавства для постачання енергоресурсів на глобальні ринки.

Усі ці пункти, на думку американської сторони, мають стати невіддільною частиною майбутньої архітектури безпеки у Близькосхідному регіоні в межах нової угоди з Іраном.

Трамп збирає Ситуаційну кімнату Білого дому 01
Скриншот допису 47-го президента США Дональда Трампа в соцмережі Truth Social / 29.05.2026
Параметри рамкового документа та поточна ескалація

Варто нагадати, що раніше Сполучені Штати Америки та Іран змогли досягти попередньої дипломатичної згоди щодо спільного рамкового документа. Цей погоджений дипломатами план передбачає встановлення спеціального 60-денного періоду для подальшого продовження режиму припинення вогню. Цей час сторони планували використати для офіційного запуску повноцінних переговорів щодо майбутнього ядерної програми Ірану.

Проте міжнародні експерти наголошують, що остаточні та юридично зобов’язуючі рішення від самого початку мали бути ухвалені виключно на найвищому рівні політичного керівництва обох держав.

Нинішній переговорний процес відбувається у вкрай складних та нестабільних військових умовах. Дипломатичні зусилля, спрямовані на припинення тримісячної війни, наразі супроводжуються продовженням бойових дій на місцях. Безпосередньо на тлі проведення мирних переговорів США та Іран нещодавно знову обмінялися новими взаємними ударами.

👉 Також раніше було повідомлено, що президент США Дональд Трамп публічно натякнув на можливість відмови підписувати нову стратегічну угоду з Іраном. Головною умовою Вашингтона є згода ключових країн Близького Сходу приєднатися до його геополітичної ініціативи.

