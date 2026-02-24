Вівторок, 24 Лютого, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Британія посилила допомогу Україні до річниці вторгнення

Денис Молотов
Британія посилила допомогу Україні до річниці вторгнення
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 24.02.2026

До четвертої річниці повномасштабного вторгнення рф Велика Британія оголосила про новий пакет військової та гуманітарної підтримки України. Про це повідомили на сайті британського уряду, передає Радіо Свобода.

📢 «У цю сумну річницю наше послання українському народу просте: Велика Британія з вами, сильніша ніж будь-коли. Саме тому сьогодні ми оголошуємо про нову підтримку та будемо продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що прем’єр-міністр Кір Стармер 24 лютого головуватиме на засіданні «коаліції рішучих», міністерка закордонних справ Іветт Купер перебуватиме з візитом у Києві, а міністр оборони Джон Гілі приєднається до українців у Лондоні.

☝️ Оголошений пакет підтримки включає:

▪️ 20 млн фунтів стерлінгів нових коштів на надзвичайну енергетичну підтримку для захисту та ремонту енергетичної мережі та забезпечення додаткових потужностей з виробництва електроенергії – усунення збитків, завданих жорстокими атаками рф цієї зими, та забезпечення енергетичних систем України на наступну зиму.

▪️ 5,7 млн фунтів стерлінгів гуманітарної допомоги громадам на передовій, а також людям, які потребують евакуації або постраждали від авіаударів чи внутрішнього переміщення.

▪️ Медичне консультування — висококваліфіковані команди британських військових хірургів, медсестер та фізіотерапевтів консультуватимуть медиків в Україні. Вони супроводжують українські команди, які проводять складні операції на полі бою, використовуючи британський досвід у травматологічній хірургії та лікуванні воєнних травм, щоб допомогти українським військовослужбовцям повернутися до військових обов’язків або відбудувати своє життя як цивільні особи.

▪️ Навчання пілотування гелікоптерів — українські пілоти зараз проходять навчання на британській авіабазі, щоб стати інструкторами з пілотування гвинтокрилів. Це перший випадок, коли Велика Британія пропонує Україні навчання інструкторів з пілотування. Випускники будуть навчати наступне покоління українських військових льотчиків, допомагаючи Україні захищатися та стримувати агресію.

📢 «Ми будемо поруч з ними, доки не настане справедливий та міцний мир — і навіть після цього. Слава Україні!», — заявив Кір Стармер.

Як повідомляє пресслужба МЗС Великої Британії, понад 25 мільйонів фунтів будуть спрямовані на ремонт пошкодженої енергетичної інфраструктури. Ще 5 мільйонів фунтів допоможуть досягненню справедливості для жертв воєнних злочинів росії.

📢 «Сьогодні я в Києві оголошую про виділення 30 мільйонів фунтів на зміцнення енергетичної стійкості України та підтримку відновлення, що доводить загальну підтримку Великої Британії до 21,8 мільярда фунтів з початку війни. Ми продовжуватимемо підтримувати народ України та захищати європейську безпеку: безпека України – це наша безпека», – заявила міністерка закордонних справ країни Іветт Купер.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія також анонсувала передачу Україні 1000 ракет для посилення протиповітряної оборони.

👉 Також стало відомо, що Велика Британія оголосила про запровадження нового масштабного пакета обмежень проти рф.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

У районах Одеси зафіксовано перебої з водопостачанням

СУСПІЛЬСТВО

Європарламент підтримав нові гарантії безпеки для України та жорсткіші обмеження для рф

ПОЛІТИКА

Європарламент підписав кредит Україні на 90 млрд євро

ВАЖЛИВО

Судитимуть посадовців окупаційних адміністрацій на Луганщині

КРИМІНАЛ

Підозру отримали «митники», які наповнюють «бюджет лнр»

КРИМІНАЛ

Чому Трамп відмовився продовжувати ядерний договір з росією

ІНТЕРВ’Ю ЕКСКЛЮЗИВ

Ясність щодо угоди з Іраном буде за 10 днів – Трамп

ВАЖЛИВО

Мирні переговори повинні не просто припинити війну, а убезпечити від повторення російської агресії – Буданов

ПОДІЇ

Угорщина і Словаччина зупинили експорт дизелю в Україну

ВАЖЛИВО

Швеція готує масштабний пакет озброєння для України

ВАЖЛИВО

Україна пропонує США використання ГТС і підземних сховищ

ВЛАДА

На Київщині ліквідували масштабне розкрадання коштів Держрезерву

ВАЖЛИВО

Латвія готує передачу теплоелектростанції Україні

ВАЖЛИВО

На фронті відбулося 112 бойових зіткнень, ворог застосував 3900 дронів-камікадзе – Генштаб

ВІЙНА

Зеленський: Україна не піде на територіальні поступки

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа. Ідентифікатор медіа - R40-06709

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"