Ворожі атаки на Дніпропетровщину: жертви, поранені та руйнування

Протягом минулої доби російська армія здійснила понад 40 атак на п’ять районів Дніпропетровської області за допомогою безпілотних літальних апаратів та артилерійських систем. У результаті масованих обстрілів поранення різного ступеня важкості дістали шестеро цивільних людей, серед яких є 16-річний підліток, якого медики оперативно госпіталізували до лікарні.

Інформацію надав очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр (ОВА) Ганжа у ранковому зведенні. На місцях усіх прильотів працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки займань та фіксують обсяги руйнувань майна.

Географія ворожих ударів: руйнування у п’яти районах області

Інтенсивність ворожих нападів та характер пошкоджень демонструють високу щільність вогню, яка розподілилася по кількох операційних зонах регіону.

За даними ОВА:

Нікопольський район. Під постійним вогнем перебували сам районний центр, а також Марганецька, Покровська і Червоногригорівська територіальні громади. Вибухами серйозно понівечені багатоквартирний та приватні житлові будинки, а також цивільні автівки. Тут постраждали четверо людей: 16-річний хлопець госпіталізований у стані середньої тяжкості, а чоловіки 18 і 39 років разом із 45-річною жінкою лікуватимуться амбулаторно;

Під постійним вогнем перебували сам районний центр, а також Марганецька, Покровська і Червоногригорівська територіальні громади. Вибухами серйозно понівечені багатоквартирний та приватні житлові будинки, а також цивільні автівки. Тут постраждали четверо людей: 16-річний хлопець госпіталізований у стані середньої тяжкості, а чоловіки 18 і 39 років разом із 45-річною жінкою лікуватимуться амбулаторно; Синельниківський район. росіяни прицільно били по Шахтарській та Раївській громадах. Внаслідок вибухів суттєво пошкоджене місцеве промислове підприємство та кілька приватних автомобілів;

росіяни прицільно били по Шахтарській та Раївській громадах. Внаслідок вибухів суттєво пошкоджене місцеве промислове підприємство та кілька приватних автомобілів; Дніпровський район. У Слобожанській громаді зафіксовані руйнування цивільного цвинтаря, великого сільгосппідприємства, одного приватного будинку та автівок;

У Слобожанській громаді зафіксовані руйнування цивільного цвинтаря, великого сільгосппідприємства, одного приватного будинку та автівок; Самарівський район. Противник завдав потужного удару по території Піщанської громади. Там пошкоджені приватні будинки та об’єкти комунальної інфраструктури. Поранень дістали двоє літніх людей — 73-річна жінка та 86-річний чоловік, які наразі лікуватимуться вдома;

Противник завдав потужного удару по території Піщанської громади. Там пошкоджені приватні будинки та об’єкти комунальної інфраструктури. Поранень дістали двоє літніх людей — 73-річна жінка та 86-річний чоловік, які наразі лікуватимуться вдома; Криворізький район. На Криворіжжі ворог активно атакував прикордонні Грушівську та Зеленодольську громади, наразі там триває детальний розбір уламків.

💥 19 ворожих БпЛА збили сили ППО у небі над Дніпропетровщиною у ніч проти 7 червня.

У неділю, 7 червня, станом на 7:30 ранку, стало відомо про нові наслідки ворожих обстрілів Дніпропетровської області. Внаслідок рейдів одна людина загинула, а ще одна цивільна особа дістала поранень. Загалом понад 20 разів ворог атакував два райони регіону за допомогою безпілотних літальних апаратів та потужної авіабомби.

Керівництво Обласної військової адміністрації оприлюднило інформацію про наслідки ранкових прильотів по територіальних громадах.

Обстріли Нікопольського району: пошкодження інфраструктури та загибель людини

Нікопольщина знову опинилася під вогнем окупаційних військ, які використовували для ударів дрони-камікадзе та скиди боєприпасів.

За офіційними даними, у Нікопольському районі:

російські підрозділи цілеспрямовано цілили безпосередньо по самому районному центру (місту Нікополь), а також по Марганецькій, Червоногригорівській, Покровській та Мирівській громадах;

Наслідки. Внаслідок численних повітряних вибухів у житлових масивах та сервісних зонах була суттєво понівечена місцева цивільна інфраструктура;

Внаслідок численних повітряних вибухів у житлових масивах та сервісних зонах була суттєво понівечена місцева цивільна інфраструктура; Жертви. На превеликий жаль, від отриманих важких поранень на території району загинув 59-річний чоловік.

Удари по Синельниківському району: поранення працівника та руйнування підприємств

Паралельно з артилерійським нальотом на Нікопольщину, противник завдав потужних повітряних ударів по території сусіднього Синельниківського району, застосувавши важке авіаційне озброєння.

У Синельниківському районі під безпосередній удар окупантів потрапили Петропавлівська, Шахтарська, Покровська та Миколаївська територіальні громади. Вибухи керованих авіабомб спричинили суттєві руйнування: були серйозно пошкоджені місцеві приватні підприємства, кілька цивільних автомобілів, а також капітальна господарча споруда у приватному секторі.

Внаслідок цих прильотів постраждав 35-річний чоловік. Медики оперативно надали йому первинну кваліфіковану допомогу на місці події. З огляду на характер травм, постраждалий надалі лікуватиметься амбулаторно за місцем проживання.

Хроніка тижня: масштабні трагедії у Дніпрі

Цей масований наліт на райони області став продовженням серії жорстоких нападів на регіон, які призвели до значних людських втрат та оголошення жалоби.

Нагадаємо про передісторію повітряних атак початку червня:

Ніч проти 2 червня. Окупаційні російські війська здійснили масштабну комбіновану атаку безпосередньо на обласний центр. Унаслідок значних людських втрат та руйнувань у Дніпрі оголосили офіційний день жалоби. За останніми уточненими даними ОВА, кількість загиблих через ті прильоти зросла до 16 людей, серед яких є неповнолітні діти; 3 червня. Окупаційні російські війська здійснили нову ракетну атаку на Дніпро. Внаслідок ворожого обстрілу поранення та травми різного ступеня важкості тоді дістали ще шестеро цивільних громадян.

Правоохоронні органи та слідчі групи продовжують фіксувати кожен факт влучань для передачі матеріалів до міжнародних юридичних інстанцій у межах справ про воєнні злочини проти цивільного населення.