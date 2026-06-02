Дніпро: завершено пошуково-рятувальну операцію, 16 загиблих

Рятувальні та екстрені служби України підбили фінальні підсумки ліквідації наслідків одного з найкривавіших комбінованих повітряних нападів на цивільну інфраструктуру великих міст. Кількість загиблих внаслідок підступного російського удару по місту Дніпро в ніч на вівторок зросла до 16 людей. Важка пошуково-рятувальна операція на місці трагедії офіційно завершилась. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа у своєму Телеграм-каналі пізно ввечері у вівторок, 2 червня.

Попри завершення деблокування тіл, безпекова ситуація в регіоні залишається напруженою через триваючі загрози повторних запусків БпЛА.

Фінальні цифри втрат та медичне зведення по Дніпру

Згідно з уточненими даними ОВА та медичних установ, останні години пошуків принесли важкі новини. З-під руїн житлового масиву було вилучено тіла громадян, які раніше вважалися зниклими безвісти.

Керівник регіону Олександр Ганжа оприлюднив остаточні підсумки рятувальної операції:

📢 «16 загиблих, 42 поранених. У Дніпрі завершилася пошуково-рятувальна операція у житловому кварталі, по якому уночі поцілили російські ракети. Серед поранених 4 дітей. Троє з них у лікарні, як і 21 дорослий. Медики надають усім необхідну медичну допомогу», – написав посадовець.

Майже одночасно з цим у Державній службі з надзвичайних ситуацій підтвердили деблокування останньої жертви цього обстрілу.

📢 «У Дніпрі рятувальники деблокували з-під завалів житлового будинку тіло ще однієї людини. Таким чином, внаслідок російської нічної атаки загинули 16 людей, серед них 2 дитини. Ще 42 людини постраждали, з них 4 дитини. Психологи ДСНС надали допомогу 32 людям. Пошуково-рятувальна операція в пошкодженій житловій 4-поверхівці завершена», – йдеться в офіційному повідомленні ДСНС.

Загалом у лікарнях міста наразі перебуває 24 людини (21 дорослий та 3 дітей). Пацієнти мають важкі комбіновані травми: осколкові поранення, закриті переломи кінцівок, глибокі рвані та різані рани, а також складні мінно-вибухові й акубаротравми (контузії). Один поранений підліток перебуває на амбулаторному лікуванні вдома.

Ситуація в столиці: стрімке зростання кількості постраждалих

Паралельно з оновленням даних по Дніпропетровщині, важкі новини надходять і з Київської міської військової адміністрації (КМВА). Рівень ушкоджень та кількість звернень до медиків у столиці продовжують фіксуватися спецслужбами.

За останніми офіційними даними начальника КМВА Тимура Ткаченка, кількість постраждалих внаслідок нічної російської атаки на Київ стрімко зросла до 81 людини. Більшість нових випадків — це мешканці пошкоджених багатоповерхівок Подільського та Шевченківського районів, які звернулися по допомогу з акубаротравмами та гострими реакціями на стрес після детального обстеження їхніх осель.

Нагадаємо, раніше офіційні джерела повідомляли про 15 загиблих у Дніпрі, проте виявлення останнього тіла під руїнами чотириповерхівки змінило цю статистику.

У цей масштабний повітряний напад рашисти запустили по Україні 73 ракети і 656 БпЛА різних типів. Сили ППО перехопили більшість ворожих цілей, проте щільність вогню призвела до значних цивільних руйнувань у великих обласних центрах.

У Дніпрі 3 червня оголошено Днем жалоби.