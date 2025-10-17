Військова допомога Україні скоротилася на 43% — Reuters

Військова допомога Україні скоротилася на 43% у липні та серпні порівняно з першим півріччям 2025 року. Про це у п’ятницю, 17 жовтня, повідомило агентство Reuters із посиланням на дані Кільського інституту світової економіки.

📢 «За даними інституту, більша частина військової підтримки зараз надходить через програму Список пріоритетних вимог України (PURL). До неї входять союзники НАТО з Бельгії, Канади, Данії, Німеччини, Латвії, Нідерландів, Норвегії та Швеції», — зазначило агентство.

☝️ Програма PURL замінила прямі поставки озброєння зі Сполучених Штатів. Відтепер союзники оплачують постачання американської зброї Україні самостійно, що змінило структуру всієї системи підтримки.

Раніше цього ж дня керівник Офісу президента (ОП) Андрій Єрмак підтвердив, що за програмою PURL виникли затримки у постачанні озброєнь, насамперед систем протиповітряної оборони.

👉 Також нагадаємо, що Євросоюз активізує обговорення плану передачі Україні 140 млрд євро заморожених російських активів.