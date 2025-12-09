Вівторок, 9 Грудня, 2025
Відбулася особиста зустріч Зеленського з Папою Римським Левом XIV

Денис Молотов
Відбулася особиста зустріч Зеленського з Папою Римським Левом XIV

Шостий президент України Володимир Зеленський зустрівся з Папою Римським Левом XIV. Про зустріч Зеленського з Папою інформує пресслужба Святого Престолу у вівторок, 9 грудня. Також відповідна інформація розміщена на сайті Офісу президента.

Як зазначено в офіційному повідомленні, понтифік прийняв шостого українського главу держави на аудієнції у своїй заміській резиденції Кастель-Ґандольфо, де вони провели розмову, центральною темою якої стала війна проти України.

📢 Під час обговорення Папа Лев XIV акцентував на тому, що необхідно й надалі підтримувати дипломатичні контакти, спрямовані на припинення бойових дій. Він підкреслив, що прагне, «щоб дипломатичні ініціативи, які зараз реалізуються, привели до справедливого і тривалого миру».

За інформацією Ватикану, понтифік висловив глибоке занепокоєння гуманітарними наслідками російської агресії та наголосив, що шлях до миру має включати рішучі міжнародні кроки й відповідальність сторін.

Окремий блок бесіди був присвячений проблематиці військовополонених та питанню насильницького переміщення українських дітей до росії. Зеленський і Папа обговорили, як міжнародні гуманітарні механізми можуть бути ефективно задіяні для їхнього якнайшвидшого повернення додому. У Ватикані відзначили, що це питання залишається пріоритетним і для Святого Престолу, який уже тривалий час залучений до відповідних переговорів.

Відбулася особиста зустріч Зеленського з Папою Римським Зустріч, що відбулася цього дня, стала вже другою аудієнцією Зеленського в резиденції Кастель-Ґандольфо та третьою особистою розмовою між шостим президентом України та Папою Левом XIV загалом. Попередня зустріч у цьому місці відбулася 9 липня, а перша — 18 травня, одразу після Святої Меси з нагоди початку понтифікату.

Дипломатичний діалог між Україною та Ватиканом зберігає стратегічне значення, особливо в контексті пошуку міжнародної підтримки для мирних ініціатив.

Заплановані важливі зустрічі

У другій половині дня в шостого президента України запланована окрема двостороння зустріч з прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні. Вона також відбувається в межах дипломатичного турне, яке Зеленський здійснює після низки перемовин, що відбулися між представниками України та США щодо можливого «мирного плану».

В Офісі президента наголошують, що нинішня зустріч Зеленського з Папою стала черговим важливим етапом координації позицій міжнародних партнерів щодо справедливого миру та гуманітарних пріоритетів. Вони залишаються критично значущими в умовах триваючої війни.

☝️ Також нагадаємо, що Україна й надалі розраховує на фінансування від ЄС. Про це шостий президент України Володимир Зеленський розповів журналістам, коментуючи перспективи «репараційної позики».

