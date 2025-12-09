ЄС має визначитися щодо заморожених активів росії – ЗМІ

Україна й надалі розраховує на фінансування від ЄС. Про це шостий президент України Володимир Зеленський розповів журналістам, коментуючи перспективи «репараційної позики». Як передає Інтерфакс-Україна, заява пролунала у понеділок, 8 грудня.

📢 «Я не знаю, чи це буде репараційний (кредит – ред.) або це буде альтернатива. Залежить від єдності Європи і залежить від деяких скептиків, які ще залишаються. Я впевнений, що у нас буде вирішено це питання. Мені обіцяли лідери, вони розуміють, що Україна без цих грошей не зможе. А вже джерело цих грошей — це питання до Європи», — наголосив Зеленський.

☝️ Він уточнив, що найближчим часом обговорить фінансове питання з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та главою Європейської Ради Антоніу Коштою під час візиту до Брюсселя.

За словами Зеленського, у Європейському Союзі є розуміння того, що заморожені російські активи мають бути використані на користь України.

📢 «Всі розуміють і поділяють нашу думку, що зрештою треба зробити рішення, щоб заморожені активи росії, яка руйнувала Україну і продовжує, працювали на Україну щодо відновлення або щодо озброєння, якщо війна не закінчиться. Ми розраховуємо на ці гроші», — підкреслив він.

Раніше Єврокомісія заявила про можливість використання близько 170 млрд євро російських активів, що зберігаються у брюссельському депозитарії. З них приблизно 140 млрд євро планували спрямувати Україні як «репараційну позику».

Втім, проти такого рішення виступила Бельгія, висловивши занепокоєння юридичними та фінансовими ризиками. Прем’єр-міністр країни Барт де Вевер вимагав додаткових гарантій від усіх держав-членів ЄС.

👉 Також було повідомлено, що Єврокомісія знайшла законний спосіб, який дозволяє заморожені активи російського походження утримувати на території Європейського Союзу безстроково — навіть за відсутності одностайної згоди всіх країн-членів.