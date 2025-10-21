Тетяну Бережну призначено віцепрем’єр-міністром з гуманітарної політики — міністром культури України

Верховна Рада України на пленарному засіданні у вівторок, 21 жовтня, підтвердила призначення Тетяни Бережної на посаду віцепрем’єр-міністра з гуманітарної політики – міністра культури України. За відповідне рішення проголосували 266 народних депутатів. Про це також повідомив народний депутат України Ярослав Железняк у своєму Телеграм-каналі.

📢 «Рада призначила Тетяну Бережну на посаду Віце-прем’єр-міністра з питань гуманітарної політики України – Міністра культури України. ✅ЗА – 266. Єдине міністерство, яке було три місяці з т.в.о. після «великого ліжкопересування» в уряді. Це 5-й міністр культури за останні 5 років», – заявив нардеп у повідомленні.

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко представила Бережну у сесійній залі, наголосивши на її професійному досвіді та вмінні досягати конкретних результатів.

📢 «Тетяна Бережна має великий досвід з роботи в уряді, міжнародних проєктах і культурної дипломатії. На посаді заступниці міністра економіки вона проводила масштабні програми у сфері підтримки українського виробника, зайнятості, освіти, розвитку людського капіталу в Україні та великі культурні проєкти на світовому рівні. Зокрема, український павільйон на Expo-2025 в Японії. На посаді міністра вона має можливість системно розбудовувати культурну політику на національному рівні», — заявила Свириденко.

☝️ У своєму виступі Бережна окреслила три ключові напрями майбутньої роботи.

📢 «Перш за все, це залучення ресурсів у сферу культури. Другий пріоритет — збереження української культурної спадщини. Третім напрямом є посилення автономності та стійкості культурних інституцій», — зазначила новопризначена міністерка.

ℹ️ Кар’єрний шлях:

Тетяна Бережна розпочала професійну діяльність у 2011 році в адвокатському об’єднанні Юридична фірма “Василь Кісіль і Партнери”. Її неодноразово включали до міжнародного довідника Chambers Europe як одного з провідних юристів України у сфері оподаткування та податкових спорів.

З 17 червня 2022 року Бережна обіймала посаду заступниці міністра економіки України, а 23 липня 2025 року була перепризначена заступницею міністра економіки, довкілля та сільського господарства.

Після урядових перестановок 28 липня 2025 року її призначили виконувачкою обов’язків міністра культури та стратегічних комунікацій, оскільки Верховна Рада тоді не погодила нового очільника через відсутність узгодженої кандидатури.

