Венс повідомив про зміну свого відчуття війни в Україні

Денис Молотов
Денис Молотов
Венс повідомив про зміну свого відчуття війни в Україні

Віцепрезидент США Джей Ді Венс повідомив, що співпраця між Вашингтоном і Києвом стала «набагато продуктивнішою» після гучної суперечки між шостим президентом України Володимиром Зеленським і президентом США Дональдом Трампом, яка відбулася в Овальному кабінеті цього лютого. Про це політик розповів у коментарі The New York Post.

📢 «Ми намагаємося мати продуктивні стосунки як з українцями, так і з росіянами, тому що хочемо покласти край цьому конфлікту. І я думаю, що президент має дуже добрі робочі стосунки – і я також – з усіма залученими сторонами», — зазначив Венс.

Він визнав, що його відкрите протистояння із Зеленським 28 лютого стало «ймовірно, найвідомішим, що я коли-небудь робив». За словами Джея Ді Венса, тоді він відчував розчарування і сприйняв поведінку українського президента як грубість. Проте, згодом зробив власні висновки з цієї ситуації.

☝️ Віцепрезидент США наголосив, що нині Вашингтон прагне вибудовувати конструктивні взаємини і з українською, і з російською стороною.

📢 «Якби ви запитали мене шість місяців тому, я б сказав, що вони ніколи не припинять битися. Але якщо запитати зараз — ми досягаємо неймовірного прогресу на шляху до миру», — додав Венс.

👉 Нагадаємо, 28 лютого шостий президент України Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім після емоційної суперечки з Дональдом Трампом і Джей Ді Венсом.

Тоді Трамп заявив, що без підтримки Вашингтона Київ не має «карт на руках» і повинен бути вдячним за американську допомогу. У відповідь Зеленський підкреслив, що США не мають права вказувати Україні, як діяти у захисті своєї держави від російських окупантів.

