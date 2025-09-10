Середа, 10 Вересня, 2025
Венс побачив «неймовірний прогрес» у переговори щодо війни в Україні

Денис Молотов
Денис Молотов
Венс побачив «неймовірний прогрес» у переговори щодо війни в Україн

Віцепрезидент США Джеймс Ді Венс заявив, що переговори щодо війни в Україні звузилися до двох ключових питань. На його думку, це свідчить про «неймовірний прогрес». Про це він сказав в ефірі телеканалу One America News у середу, 10 вересня.

📢 «Я думаю, що зараз ми досягли точки, коли принаймні звузили це до кількох ключових питань. Одне з них – територіальне. росіяни хочуть близько 6 тисяч квадратних кілометрів, які вони ще не захопили військовою силою. Саме цього хочуть росіяни. Українці ж хочуть гарантій безпеки, чи то від європейців, чи від когось іншого, бо вони хочуть бути впевненими, що якщо вони укладуть угоду, росіяни не повернуться через кілька місяців чи кілька років, вимагаючи ще більше», – заявив він.

Венс пояснив, що вдалося виокремити два основних аспекти: територіальне питання та майбутні гарантії безпеки для України. Саме зведення переговорів до цих тем він назвав «неймовірним прогресом».

📢 «Питання полягає в тому, чи пройдуть росіяни та українці через двері миру, які відкрив президент (Дональд Трамп – ред.)», – підкреслив віцепрезидент.

Він також запевнив, що Білий дім і надалі наполегливо працюватиме над досягненням домовленостей.

📢 «Ми просто продовжимо працювати над цим. І я дійсно вважаю, що врешті-решт дійде до мирного врегулювання», – резюмував Венс.

Раніше шостий президент України Володимир Зеленський наголосив, що ЗСУ не залишать Донбас. За його словами, відведення українських військ від цієї території може відкрити шлях до нової, вже третьої війни з росією. Він підкреслив, що в такому разі агресор може розпочати наступ на Запорізьку, Дніпропетровську та Харківську області.

👉 Також нагадаємо, що США не планують вводити свої війська на територію України, але готові й надалі активно підтримувати Київ та брати участь у переговорах про припинення війни. Про це заявив віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс.

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше.

e-mail: admin@irtafax.com

