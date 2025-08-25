США готові підтримувати Україну без введення військ – Венс

США не планують вводити свої війська на територію України, але готові й надалі активно підтримувати Київ та брати участь у переговорах про припинення війни. Про це заявив віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс в інтерв’ю телеканалу NBC News.

📢 «Президент висловився дуже чітко. На території України не буде військ (США – ред.), проте, ми продовжимо відігравати активну роль, намагаючись забезпечити гарантії безпеки і впевненість, необхідні українцям для завершення війни», – підкреслив Венс.

За його словами, питання гарантій безпеки напряму пов’язане із завершенням війни. Віцепрезидент уточнив, що зараз не йдеться про їхній запуск до припинення бойових дій.

Окремо Венс прокоментував заяву глави МЗС росії сергія лалаврова, який наполягав на залученні москви до системи гарантій для України. Він визнав, що російська сторона братиме участь у переговорах.

📢 «Звичайно, росіяни будуть брати участь у переговорах про припинення війни. Тож, звісно, вони матимуть у цьому питанні певну зацікавленість, вони будуть говорити про це», – зазначив віцепрезидент США.

Водночас він наголосив, що йдеться не про розміщення російських військ на українській території, а лише про переговорний процес. У ньому й москва, як сторона війни, братиме участь.

Раніше президент США Дональд Трамп повідомив, що Вашингтон готовий підтримати європейські держави, які розглядають можливість відправлення власних військових в Україну як форму гарантій безпеки. Самі американські війська, за його словами, задіяні не будуть.

Нагадаємо, що 16 серпня ЗМІ повідомили про начебто домовленості між Трампом і путіним під час саміту на Алясці. Вони стосувалися нової системи безпекових гарантій для України, яка мала б елементи «п’ятої статті» Північноатлантичного договору, але без офіційного членства в НАТО. Згодом Трамп фактично підтвердив цю інформацію, уточнивши, що гарантії можуть надати США, Європа та ще кілька держав.

Шостий президент України Володимир Зеленський також підтвердив, що Київ працює над майбутніми гарантіями безпеки. За його словами, найближчими днями ця тема стане предметом активних переговорів.

☝️ Також нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що російська федерація вперше за понад три роки війни продемонструвала готовність до серйозних поступок.