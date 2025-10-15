Велика Британія вдарила по росії новими санкціями

Велика Британія офіційно розширила санкції проти росії, зосередивши нові обмеження переважно на енергетичному секторі. Про це повідомив британський уряд у середу, 15 жовтня. У відомстві підкреслили, що крок спрямований на посилення тиску на кремль і скорочення його прибутків від експорту нафти та газу.

Під дію нового санкційного пакета потрапили 90 фізичних і юридичних осіб. Серед них — провідні російські нафтові корпорації «Роснєфть» і «Лукойл». А також чотири нафтові термінали, розташовані в Китаї, та індійська компанія Nayara Energy Limited.

☝️ Крім того, Лондон ввів обмеження проти 44 танкерів з російського «тіньового флоту», які використовуються москвою для обходу західних санкцій і транспортування енергоресурсів без належного контролю.

Окремим рішенням британська влада запровадила санкції проти семи суден для перевезення скрапленого природного газу (СПГ), які беруть участь у російському експорті. А також проти китайського термінала СПГ у місті Бейхай, що співпрацює з російськими енергетичними структурами.

📢 «Щоб ще більше обмежити надходження коштів до кремля, Велика Британія сьогодні оголосила, що заборонить імпорт нафтопродуктів, перероблених у третіх країнах з російської сирої нафти», – зазначено в офіційному повідомленні уряду.

☝️ За словами британських посадовців, цей крок має стати черговим етапом у стратегії економічного виснаження москви. Це також спрямовано на припинення її здатності фінансувати війну проти України.

Нагадаємо, Єврокомісія ще 19 вересня схвалила 19-й пакет санкцій проти росії, проте для набуття чинності документ ще має бути затверджений Радою ЄС. Його ухвалення можливе лише за умови одноголосної підтримки всіх 27 держав-членів Євросоюзу.