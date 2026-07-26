Біля Одеси затонув атакований росією суховантаж GOLDEN LEO

В акваторії Чорного моря поблизу Одеси 26 липня затонув іноземний суховантаж GOLDEN LEO. За тиждень до цього судно атакували російськими ракетами під час виходу з порту Чорноморськ. На момент затоплення людей на борту не було. Судно перевозило українську кукурудзу та ходило під прапором Гвінеї-Бісау.

GOLDEN LEO затонув через пошкодження корпусу

Після ракетного удару судно отримало значні пошкодження корпусу та надбудови. За інформацією Адміністрації морських портів України, через це суховантаж утратив морехідний стан і згодом затонув.

Увечері 26 липня судно перекинулося та почало швидко занурюватися. За даними одеського видання «Думська», воно пішло під воду приблизно протягом 30 хвилин.

На борту залишався вантаж кукурудзи. Суховантаж перебував у районі, де глибина моря становить близько 22–24 метрів.

Унаслідок атаки загинули десять людей

Ворожий удар по судну забрав життя дев’ятьох членів екіпажу та українського лоцмана. Ще вісьмох членів екіпажу вдалося евакуювати під час пошуково-рятувальної операції.

Екіпаж складався із громадян Індії та Сирії. Міністерство закордонних справ Індії підтвердило загибель чотирьох громадян країни. Ще один громадянин Індії після атаки перебував у критичному стані.

Начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив:

📢 «Сьогодні в акваторії Чорного моря поблизу узбережжя Одеси затонуло іноземне торговельне судно, яке 19 липня було атаковане російськими ракетами.

Судно зазнало ураження на виході з порту після завантаження українською кукурудзою.

На жаль, внаслідок ворожого удару загинули девʼять членів екіпажу та український лоцман. Ще вісьмох членів екіпажу вдалося евакуювати. На момент затоплення команди на борту не було.

Ворог вкотре продемонстрував, що свідомо атакує цивільне судноплавство і ставить під загрозу життя людей та безпеку морських перевезень.

Удар по цивільному судну, яке перевозило мирний вантаж, є черговим доказом терористичної сутності країни-агресора».

росія атакувала судно трьома ракетами

Окупаційні російські війська атакували GOLDEN LEO 19 липня, коли судно виходило з цивільного порту із вантажем зерна.

За інформацією Військово-морських сил України, по суховантажу випустили три крилаті ракети типу Х-59/Х-69. Влучання припало на район надбудови з правого борту. Після удару на судні виникла пожежа.

Суховантаж рухався морським коридором уздовж українського узбережжя в напрямку Румунії. Його міжнародний реєстраційний номер — IMO 9181833.

Індія викликала російського дипломата

Після загибелі чотирьох індійських громадян Міністерство закордонних справ Індії викликало тимчасового повіреного у справах росії.

Індійська сторона заявила про серйозне занепокоєння та засудила атаку на комерційне судно. У МЗС країни наголосили на необхідності захисту цивільного судноплавства та свободи навігації.

Судновласники призупинили заходження до українських портів

На тлі посилення російських ударів судновласники тимчасово призупинили заходження кораблів до чорноморських портів України.

Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький повідомив, що рішення ухвалили самі судновласники через безпекові ризики. Українська держава обмежень на рух суден не запроваджувала.