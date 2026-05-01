Скандал на Венеційській бієнале: Журі пішло у відставку через допуск рф

Престижна мистецька подія світу опинилася на межі інституційної кризи. Лише за дев’ять днів до офіційного відкриття Венеційської бієнале-2026 все міжнародне журі оголосило про свою відставку. Причиною став протест проти повернення російської федерації до участі у виставці вперше після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Про це пише BBC.

Рішення журі стало безпрецедентним кроком в історії бієнале. У своїй заяві члени комісії наголосили, що не можуть ігнорувати моральні аспекти та політику країн-учасниць.

🚫 Принципова позиція журі

Мистецькі експерти підкреслили, що їхнє рішення базується на внутрішньому регламенті:

У своїй заяві члени журі повідомили, що діють відповідно до попереднього рішення не розглядати країни, чиї лідери “обвинувачені у злочинах проти людяності” , для будь-яких нагород.

, для будь-яких нагород. Адресати санкцій: Це рішення прямо стосується павільйонів росії та Ізраїлю. Оскільки виключити країни з конкурсу журі не має повноважень, вони обрали шлях колективної відставки.

Скандал вийшов далеко за межі мистецького середовища:

Санкції ЄС: Європейська комісія офіційно відкликала грант у розмірі 2 мільйонів євро . Представник ЄК Тома Реньє назвав допуск рф «морально неприйнятним» на тлі намагань москви знищити українську ідентичність.

Реакція Риму: Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні дистанціювалася від рішення організаторів, заявивши, що уряд не підтримує допуск росії, проте визнає автономію бієнале.

Мелоні заявила, що допуск росії до участі “є рішенням, яке не підтримує уряд”, однак наголосила, що бієнале є автономною інституцією, а її президент “дуже компетентний”.

🏛️ Історія «порожнього павільйону»: російський павільйон у садах Джардіні має складну історію останніх років:

2022 рік: Куратори та митці з рф самі відмовилися від участі на знак протесту проти війни, залишивши будівлю порожньою.

2024 рік: росія передала свій простір у користування Болівії.

2026 рік: москва вирішила повернутися з власною експозицією, що й спровокувало хвилю обурення.

Організатори бієнале виправдовують свою позицію тим, що подія має бути «поза цензурою», а оскільки росія юридично володіє будівлею павільйону, заборонити їй вхід нібито неможливо.

