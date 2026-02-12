У Китаї заявили про створення морозостійкої акумуляторної батареї

Китайські дослідники представили літієву батарею рідинно-твердотільного типу, здатну стабільно функціонувати за температури –34 °C. За даними Китайської академії наук (CAS), після восьми годин роботи в таких умовах акумулятор зберіг понад 85% ефективної ємності, повідомляє CarNewsChina.

Розробку здійснили фахівці Далянського інституту хімічної фізики CAS.

⚙️ Технологічні особливості

Батарея поєднує кілька ключових компонентів:

спеціально розроблений низькотемпературний електроліт;

рідко-твердий функціональний сепаратор;

систему керування живленням на основі штучного інтелекту.

Такий підхід дозволяє стабілізувати віддачу енергії в умовах сильного морозу та мінімізувати різке падіння ємності, характерне для традиційних літій-іонних батарей при температурах нижче –20 °C.

Керівник проєкту Чжан Мен зазначив, що архітектура акумулятора знижує ризик повної втрати працездатності в екстремально холодному середовищі.

🛩 Перші сфери застосування

Працездатність батареї підтвердили під час випробувань на:

промислових дронах (інспекції, логістика, аварійний зв’язок);

робототехнічних системах, що працюють у високогірних районах.

Під час тестів система забезпечувала стабільне живлення без додаткової теплоізоляції.

🚗 Потенціал для електромобілів

Технологія може бути особливо актуальною для електромобілів у регіонах із суворим кліматом. Нині батареї електрокарів при температурі нижче –20 °C можуть втрачати 50–80% ємності, що суттєво зменшує запас ходу.

Збереження високої ємності при –34 °C відкриває перспективи покращення експлуатаційних характеристик транспорту в північних широтах. Водночас для комерційного впровадження необхідні:

масштабування виробництва;

додаткові перевірки безпеки;

інтеграція з автомобільними системами термоменеджменту.

Наразі розробка перебуває на демонстраційній стадії. Окрім транспорту, потенційними напрямами використання називають споживчу електроніку, логістичні дрони та обладнання для роботи в екстремальних погодних умовах.

👉 Також нагадаємо, що У США запропонували нестандартний спосіб доставки пива — за допомогою безпілотних літальних апаратів. Каліфорнійський стартап Stratos Beer презентував концепт дрона MK1, який здатний транспортувати напої повітрям і скидати банки на мініпарашутах безпосередньо у точці призначення.