Четвер, 12 Лютого, 2026
У Китаї заявили про створення морозостійкої акумуляторної батареї

Денис Молотов
У Китаї заявили про створення морозостійкої акумуляторної батареї
Низькотемпературний літієвий акумулятор дозволяє дрону здійснити політ за температури –34 °C. Фото: Global Times.

Китайські дослідники представили літієву батарею рідинно-твердотільного типу, здатну стабільно функціонувати за температури –34 °C. За даними Китайської академії наук (CAS), після восьми годин роботи в таких умовах акумулятор зберіг понад 85% ефективної ємності, повідомляє CarNewsChina.

Розробку здійснили фахівці Далянського інституту хімічної фізики CAS.

⚙️ Технологічні особливості

Батарея поєднує кілька ключових компонентів:

  • спеціально розроблений низькотемпературний електроліт;
  • рідко-твердий функціональний сепаратор;
  • систему керування живленням на основі штучного інтелекту.

Такий підхід дозволяє стабілізувати віддачу енергії в умовах сильного морозу та мінімізувати різке падіння ємності, характерне для традиційних літій-іонних батарей при температурах нижче –20 °C.

Керівник проєкту Чжан Мен зазначив, що архітектура акумулятора знижує ризик повної втрати працездатності в екстремально холодному середовищі.

🛩 Перші сфери застосування

Працездатність батареї підтвердили під час випробувань на:

  • промислових дронах (інспекції, логістика, аварійний зв’язок);
  • робототехнічних системах, що працюють у високогірних районах.

Під час тестів система забезпечувала стабільне живлення без додаткової теплоізоляції.

🚗 Потенціал для електромобілів

Технологія може бути особливо актуальною для електромобілів у регіонах із суворим кліматом. Нині батареї електрокарів при температурі нижче –20 °C можуть втрачати 50–80% ємності, що суттєво зменшує запас ходу.

Збереження високої ємності при –34 °C відкриває перспективи покращення експлуатаційних характеристик транспорту в північних широтах. Водночас для комерційного впровадження необхідні:

  • масштабування виробництва;
  • додаткові перевірки безпеки;
  • інтеграція з автомобільними системами термоменеджменту.

Наразі розробка перебуває на демонстраційній стадії. Окрім транспорту, потенційними напрямами використання називають споживчу електроніку, логістичні дрони та обладнання для роботи в екстремальних погодних умовах.

👉 Також нагадаємо, що У США запропонували нестандартний спосіб доставки пива — за допомогою безпілотних літальних апаратів. Каліфорнійський стартап Stratos Beer презентував концепт дрона MK1, який здатний транспортувати напої повітрям і скидати банки на мініпарашутах безпосередньо у точці призначення.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

