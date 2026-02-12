У Китаї заявили про створення морозостійкої акумуляторної батареї

Китайські дослідники представили літієву батарею рідинно-твердотільного типу, здатну стабільно функціонувати за температури –34 °C. За даними Китайської академії наук (CAS), після восьми годин роботи в таких умовах акумулятор зберіг понад 85% ефективної ємності, повідомляє CarNewsChina.
Розробку здійснили фахівці Далянського інституту хімічної фізики CAS.
⚙️ Технологічні особливості
Батарея поєднує кілька ключових компонентів:
- спеціально розроблений низькотемпературний електроліт;
- рідко-твердий функціональний сепаратор;
- систему керування живленням на основі штучного інтелекту.
Такий підхід дозволяє стабілізувати віддачу енергії в умовах сильного морозу та мінімізувати різке падіння ємності, характерне для традиційних літій-іонних батарей при температурах нижче –20 °C.
Керівник проєкту Чжан Мен зазначив, що архітектура акумулятора знижує ризик повної втрати працездатності в екстремально холодному середовищі.
🛩 Перші сфери застосування
Працездатність батареї підтвердили під час випробувань на:
- промислових дронах (інспекції, логістика, аварійний зв’язок);
- робототехнічних системах, що працюють у високогірних районах.
Під час тестів система забезпечувала стабільне живлення без додаткової теплоізоляції.
🚗 Потенціал для електромобілів
Технологія може бути особливо актуальною для електромобілів у регіонах із суворим кліматом. Нині батареї електрокарів при температурі нижче –20 °C можуть втрачати 50–80% ємності, що суттєво зменшує запас ходу.
Збереження високої ємності при –34 °C відкриває перспективи покращення експлуатаційних характеристик транспорту в північних широтах. Водночас для комерційного впровадження необхідні:
- масштабування виробництва;
- додаткові перевірки безпеки;
- інтеграція з автомобільними системами термоменеджменту.
Наразі розробка перебуває на демонстраційній стадії. Окрім транспорту, потенційними напрямами використання називають споживчу електроніку, логістичні дрони та обладнання для роботи в екстремальних погодних умовах.
