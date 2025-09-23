Вівторок, 23 Вересня, 2025
Польща відкриє закриті пункти пропуску на кордоні з Білоруссю

Денис Молотов
Польща цього тижня відновить роботу прикордонних переходів на кордоні з Білоруссю, які були закриті у вересні через військові навчання. Про це повідомив премʼєр-міністр країни Дональд Туск, його слова передає Polsat News.

Під час засідання Сейму у понеділок, 23 вересня, глава уряду заявив, що рішення ухвалене спільно з міністром внутрішніх справ.

📢 «Повторне відкриття прикордонних переходів стосується тих, що були закриті у зв’язку з маневрами “Запад” і, що зрозуміло, зі зростанням загрози, політичною нестабільністю та фактичною ситуацією на наших кордонах і в регіоні», – зазначив він.

За словами Туска, пункти пропуску відновлять роботу опівночі з четверга на п’ятницю, 25 вересня.

☝️ Нагадаємо, з 12 вересня усі переходи на польсько-білоруському кордоні залишалися зачиненими. Припинення руху діяло в обох напрямках – як для виїзду з Польщі до Білорусі, так і навпаки.

Закриття було запроваджене у ніч на п’ятницю, 11 вересня, без уточнення строків відновлення руху. Тоді влада Варшави пояснила це загрозою безпеці через масштабні військові навчання «Запад». У відповідь росія пригрозила Польщі «наслідками» через блокування кордону.

👉 Також 19 вересня міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кервінський пояснив, що рішення про відновлення руху залежатиме від безпекової ситуації. Він також зауважив, що 18 вересня ще спостерігалась підвищена активність дронів поблизу кордону з Білоруссю.

