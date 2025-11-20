В Україну повернули тіла 1000 полеглих Захисників

В Україну повернули тіла 1000 загиблих, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям. Про репатріацію повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ) у четвер, 20 листопада.

📢 У повідомленні зазначається: «Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС найближчим часом будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл».

☝️ У КШППВ уточнили, що організація репатріаційних заходів стала можливою завдяки узгодженій роботі співробітників Координаційного штабу, фахівців Об’єднаного центру при Службі безпеки України, представників Збройних Сил України, МВС, Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, а також Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. До процесу долучалися команди ДСНС України та інші структури силового блоку, що працюють у сфері безпеки та оборони.

➡️ Традиційно у Координаційному штабі висловили подяку всім, хто бере участь у поверненні тіл полеглих українських воїнів та забезпечує належне проведення процедур, пов’язаних із їхньою ідентифікацією.

Раніше, наприкінці серпня, у Генеральному штабі Збройних Сил України повідомляли, що протягом поточного року до України вдалося повернути понад 10 тисяч тіл загиблих Захисників із різних ділянок фронту. Відтоді росія вже тричі передавала Україні по 1000 тіл військовослужбовців, і нинішня передача стала черговою у цьому процесі.

Наразі в країні працюють 23 спеціалізовані лабораторії, які проводять ДНК-експертизи, необхідні для встановлення особистостей.