Справа Тимошенко: слідство завершено, деталі підозри

Денис Молотов
Фото ілюстративне: народна депутатка України Тимошенко Юлія Володимірівна.

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) оголосили про завершення досудового розслідування щодо керівниці однієї з парламентських фракцій Верховної Ради, яку підозрюють у пропозиції надати неправомірну вигоду народним депутатам. Про це повідомила пресслужба НАБУ в середу, 8 квітня.

Ім’я підозрюваної офіційно не розголошується, однак із матеріалів провадження випливає, що йдеться про лідерку партії Батьківщина — Юлію Тимошенко.

За даними слідства, у грудні 2025 року, попри вже задокументовані факти отримання неправомірної вигоди окремими народними депутатами, підозрювана почала переговори з парламентарями щодо впровадження системи винагород за лояльне голосування.

Йшлося про налагодження сталого механізму співпраці, який передбачав авансові виплати. В обмін народні депутати мали діяти відповідно до наданих вказівок під час голосувань — підтримувати рішення, голосувати проти, утримуватися або не брати участі.

  • У січні 2026 року керівниці фракції було офіційно повідомлено про підозру.
  • 16 січня суд обрав для Юлія Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 33 млн гривень. Також було покладено низку процесуальних зобов’язань. Водночас санкція інкримінованої статті передбачає й позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із можливою конфіскацією майна.
  • Вже 23 січня визначену суму застави було внесено.
