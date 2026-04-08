Справа Тимошенко: слідство завершено, деталі підозри

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) оголосили про завершення досудового розслідування щодо керівниці однієї з парламентських фракцій Верховної Ради, яку підозрюють у пропозиції надати неправомірну вигоду народним депутатам. Про це повідомила пресслужба НАБУ в середу, 8 квітня.

Ім’я підозрюваної офіційно не розголошується, однак із матеріалів провадження випливає, що йдеться про лідерку партії Батьківщина — Юлію Тимошенко.

За даними слідства, у грудні 2025 року, попри вже задокументовані факти отримання неправомірної вигоди окремими народними депутатами, підозрювана почала переговори з парламентарями щодо впровадження системи винагород за лояльне голосування.

Йшлося про налагодження сталого механізму співпраці, який передбачав авансові виплати. В обмін народні депутати мали діяти відповідно до наданих вказівок під час голосувань — підтримувати рішення, голосувати проти, утримуватися або не брати участі.