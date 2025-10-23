Репатрійовано тіла 1000 українських Захисників — КШППВ

В Україну повернули тіла 1000 загиблих військовослужбовців, які, за твердженням російської сторони, належать українським захисникам. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ) у четвер, 23 жовтня.

📢 «Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС найближчим часом будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл», – зазначено у повідомленні штабу.

➡️ Репатріаційні заходи вдалося реалізувати завдяки спільній роботі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБУ, Збройних Сил України, МВС, Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та інших структур сектору безпеки й оборони України.

У штабі висловили подяку всім причетним до повернення тіл загиблих захисників, наголосивши, що ця робота триває безперервно.

📢 «Дякуємо кожному, хто щоденно бере участь у складній та важливій справі – поверненні тіл полеглих Героїв додому», – підкреслили у Координаційному штабі.

У свою чергу, пресслужба державного проєкту штабу «Хочу жить» повідомила, що Україна передала росії 31 тіло загиблих російських військових.

☝️ Наприкінці серпня в Генштабі ЗСУ інформували, що від початку року Україні вдалося повернути понад 10 тисяч тіл полеглих Захисників. Обмін відбувся із різних напрямків фронту. Ідентифікацію проводять 23 лабораторії, які здійснюють ДНК-експертизи.

📌 Також попереднє повернення тіл українських Захисників відбулась 18 вересня. В Україну було повернено тіла 1000 загиблих, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям.