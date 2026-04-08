Удари Ірану та США: обстріли тривають попри оголошене перемир’я

Удари Ірану та США відновилися попри офіційні заяви про припинення вогню — сторони знову обмінялися атаками, що свідчить про крихкість досягнутих домовленостей. США та Ізраїль атакували нафтопереробний завод Ірану, а Іран уразив цілі у Кувейті, Бахрейні та ОАЕ. Про це повідомляє CBC News в середу, 8 квітня.

За інформацією джерела, Іран вранці атакував Бахрейн безпілотниками. У столиці Манама пролунали вибухи через кілька годин після оголошення перемир’я. На одному з об’єктів, що зазнав атаки, виникла пожежа, повідомляється про двох постраждалих.

Крім того, Кувейт заявив про інтенсивну хвилю ударів, яка тривала кілька годин, а ОАЕ повідомили про ракетну атаку. Водночас іранський телеканал Press TV інформує про відповідні дії з боку США та Ізраїлю.

Зокрема, США та Ізраїль завдали удару по нафтопереробному заводу в Ірані на острові Лаван.

Удари Ірану та США викликали реакцію українських аналітичних структур. Керівник Центр протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко звернув увагу на внутрішню специфіку іранської системи влади.

📢 «Насправді – це також загрозлива історія для будь-якого завершення війни в сучасному світі. Завжди можуть бути як проксі, так і частина силового апарату, які вирішать війну продовжувати. І цим можна маніпулювати завжди. На Близькому Сході така практика працює вже давно», — зазначив він.

☝️ За його словами, відсутність чіткої вертикалі управління в Ірані може призводити до подібних інцидентів навіть після формальних домовленостей.

Раніше Дональд Трамп погодився призупинити атаки на два тижні в обмін на відкриття Ормузької протоки та продовження переговорів. У відповідь Тегеран погодився розблокувати судноплавство в регіоні.

Втім, подальші події демонструють, що удари Ірану та США тривають, попри заявлені домовленості. За даними ЗМІ, Дональд Трамп також розглядає можливість встановлення контролю над нафтовим сектором Ірану, що може додатково загострити ситуацію.