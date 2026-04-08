Удари Ірану та США: обстріли тривають попри оголошене перемир’я

Денис Молотов
Удари Ірану та США: обстріли тривають попри оголошене перемир'я
Фото: США та Ізраїль атакували нафтопереробний завод на півдні Ірану на острові Лаван.

Удари Ірану та США відновилися попри офіційні заяви про припинення вогню — сторони знову обмінялися атаками, що свідчить про крихкість досягнутих домовленостей. США та Ізраїль атакували нафтопереробний завод Ірану, а Іран уразив цілі у Кувейті, Бахрейні та ОАЕ. Про це повідомляє CBC News в середу, 8 квітня.

За інформацією джерела, Іран вранці атакував Бахрейн безпілотниками. У столиці Манама пролунали вибухи через кілька годин після оголошення перемир’я. На одному з об’єктів, що зазнав атаки, виникла пожежа, повідомляється про двох постраждалих.

Крім того, Кувейт заявив про інтенсивну хвилю ударів, яка тривала кілька годин, а ОАЕ повідомили про ракетну атаку. Водночас іранський телеканал Press TV інформує про відповідні дії з боку США та Ізраїлю.

Зокрема, США та Ізраїль завдали удару по нафтопереробному заводу в Ірані на острові Лаван.

Удари Ірану та США викликали реакцію українських аналітичних структур. Керівник Центр протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко звернув увагу на внутрішню специфіку іранської системи влади.

📢 «Насправді – це також загрозлива історія для будь-якого завершення війни в сучасному світі. Завжди можуть бути як проксі, так і частина силового апарату, які вирішать війну продовжувати. І цим можна маніпулювати завжди. На Близькому Сході така практика працює вже давно»,зазначив він.

☝️ За його словами, відсутність чіткої вертикалі управління в Ірані може призводити до подібних інцидентів навіть після формальних домовленостей.

Нагадаємо

Раніше Дональд Трамп погодився призупинити атаки на два тижні в обмін на відкриття Ормузької протоки та продовження переговорів. У відповідь Тегеран погодився розблокувати судноплавство в регіоні.

Втім, подальші події демонструють, що удари Ірану та США тривають, попри заявлені домовленості. За даними ЗМІ, Дональд Трамп також розглядає можливість встановлення контролю над нафтовим сектором Ірану, що може додатково загострити ситуацію.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Індія відновила закупівлю нафти в Ірану

ПОЛІТИКА

Звірства у Бучі: підозри за розстріл і катування цивільних, ще три справи проти росіян передали до суду

ПОДІЇ

Військовий збір: Рада продовжила його дію на три роки після війни

ВАЖЛИВО

Помилки рекламодавців при використанні автоматичних рекомендацій

СУСПІЛЬСТВО

Боїв на фронті за добу поменшало – Генштаб оновив карту за напрямками

ВІЙНА

Рада достроково припинила повноваження Дар’ї Володіної

ВЛАДА

На фронті зафіксували 56 боїв, ворог активно діє на двох напрямках – Геншаб

ПОДІЇ

79 дітей отримають виплати від Лисичанської громади

ЛУГАНЩИНА

В Ірані зруйновано найвищій стратегічний міст B1

ПОДІЇ

Атака на Нікополь: росіяни вдарили по автобусу, є жертви

ВАЖЛИВО

На окупованій Донеччині стався масштабний блекаут

ВІЙНА

На росії несподівано закінчився бензин

ПОДІЇ

Новий лідер Ірану у критичному стані: деталі розвідки

ПОЛІТИКА

Викрито корупційну схему в Укргазвидобуванні

ВАЖЛИВО

Трамп: є план швидкого знищення всіх мостів і електростанцій Ірану

ПОЛІТИКА
