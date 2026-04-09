Атака на Херсон: дрон рф поранив працівниць ТЕЦ

Денис Молотов
Фото: наслідки чергової російської атаки на Херсон / Нацполіція / 09.04.2026

Атака на Херсон відбулася опівдні 9 квітня: внаслідок удару російського безпілотника у Дніпровському районі міста постраждали дві працівниці теплоелектроцентралі. Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація (ОВА).

Зазначається, що російські військові застосували дрон для атаки по житловому району. Внаслідок удару поранення дістали жінки віком 46 та 49 років.

☝️ У постраждалих діагностували уламкові поранення, контузії, вибухові травми та закриті черепно-мозкові ушкодження. Бригада екстреної медичної допомоги доправила їх до лікарні у стані середньої тяжкості.

Крім того, ще одна атака на Херсон цього дня сталася у Центральному районі. Безпілотник російських загарбників типу «Молнія» влучив поблизу житлових будинків.

На щастя, цього разу обійшлося без постраждалих. Водночас вибух спричинив пошкодження осель — у будинках вибито вікна. Фахівці ХОКАРС оперативно ліквідували наслідки та допомогли мешканцям тимчасово закрити пошкоджені вікна.

Нагадаємо
  • 6 квітня у Херсоні російський снаряд влучив у двір багатоповерхівки — тоді загинула літня жінка, ще троє людей отримали поранення.
  • Також медична допомога знадобилась 69-річній жінці, яка постраждала під час обстрілу Корабельного району 6 квітня. У неї зафіксували мінно-вибухову травму, контузію та гостру реакцію на стрес.
  • Наступного дня до лікарів звернулась ще одна постраждала — 80-річна жителька Херсона, яка дістала забій плеча, вибухову травму, контузію та струс головного мозку. Вона проходитиме амбулаторне лікування.
  • Крім того, напередодні російські війська вбили медсестру в Корабельному районі міста.
