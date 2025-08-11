В українських громадах працює вже майже три сотні центрів життєстійкості

В українських громадах відкриті вже щонайменше 287 центрів життєстійкості, і їхня мережа постійно продовжує зростати, повідомляє голова партії “Слуга Народу”, народний депутат Олена Шуляк.

Центри життєстійкості, як говорять у “Слузі Народу”, – це простори, де кожна людина безплатно може отримати психосоціальну допомогу: підтримати психічне здоров’я, знизити рівень стресу та тривожності, психологічно адаптуватися до нових умов життя та кризових ситуацій.

Як додають у політичній силі, центри життєстійкості є ініціативою Першої леді Олени Зеленської в межах її Всеукраїнської програми ментального здоров’я “Ти як?”, а реалізується цей проєкт із формування життєстійкості Міністерством соціальної політики, сім’ї та єдності України.

“Понад 70% українців, за даними опитувань, живуть у стані стресу або постійної тривожності. Зрозуміло, що це – наслідок повномасштабного російського вторгнення, який суттєво впливає на якість життя та добробут громадян. Саме тому зараз, в умовах повномасштабної війни, так важливо зміцнити психологічну та соціальну стійкість людей. І Всеукраїнська програма ментального здоров’я “Ти як?”, яку ініціювала Перша леді Олена Зеленська та в межах якої відкриваються центри життєстійкості, направлена саме на це”, – зазначає Олена Шуляк.

У партії “Слуга Народу” говорять, що центр життєстійкості – дружній, безбар’єрний простір, куди може звернутися кожен житель громади й отримати таку психосоціальну підтримку:

первинна консультація. Кожен відвідувач центру має змогу поспілкуватися з фахівцем: психологом або фахівцем соціальної роботи. Після такої консультації людині або запропонують активності, наявні в просторі, або перенаправлять до потрібних служб, організацій та сервісів у громаді;

психосоціальна підтримка. Вона, як передають у партії "Слуга Народу", включає в себе індивідуальні консультації, групові заняття, тренінги з підтримки ментального здоров'я і групи взаємопідтримки людей зі схожим досвідом.

координація волонтерських активностей. На базі кожного центру життєстійкості організовані волонтерські спільноти для оперативного реагування на ті запити, які виникають у громаді. Кожен відвідувач центру має змогу долучитися до цих волонтерських ініціатив, а також запровадити власні.

підтримка сімей. Для батьків дітей будь-якого віку в центрах життєстійкості проходить низка активностей: сімейні заходи, терапевтичні заняття для дітей, сімейні консультації, а також тренінг із розвитку батьківських компетентностей.

Знайти адресу та контакти центру у своїй громаді можна на сайті Мінсоцу в розділі “Життєстійкість”. Будь-яка громада може створити в себе такий центр. Для цього необхідно мати приміщення від 150 “квадратів” та облаштувати його відповідно до бренд-бука, який також можна знайти на сайті міністерства.

“Програма “Ти як?” та центри життєстійкості не лише допомагають розв’язати нагальні, поточні психологічні та соціальні труднощі, а й допомагають державі й кожній окремо взятій громаді зменшити витрати на подолання проблем у майбутньому, формують єдність та взаємодію в громаді, сприяють соціальній стабільності. Партія “Слуга Народу”, наші депутати й актив у регіонах і громадах не просто підтримують усі рішення, які стосуються різносторонньої реалізації програми Першої леді на місцях, а будуть і надалі ініціювати створення центрів життєстійкості у своїх громадах!” – резюмує очільниця політичної сили.

Нагадаємо, як раніше повідомляли в партії “Слуга Народу”, за останні півтора року 600 тис. українців отримали безоплатну реабілітаційну допомогу. Зараз її надають у 555 медичних закладах – там переважно зроблений ремонт, є необхідне устаткування та фахівці.