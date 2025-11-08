Субота, 8 Листопада, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

В Україні запровадили аварійні відключення через масовану атаку на енергосистему

Денис Молотов
Денис Молотов
В Україні запровадили аварійні відключення через масовану атаку на енергосистему

В Україні запроваджено аварійні відключення електроенергії після чергової нічної масованої атаки з боку російських загарбників. Про це у п’ятницю, 8 листопада, повідомила компанія «Укренерго».

Зазначається, що ворог завдав масштабних ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури, що призвело до суттєвих пошкоджень у низці регіонів. Через це енергосистема зазнала розбалансування, а для її стабілізації довелося тимчасово обмежити подачу електроенергії споживачам.

📢 «Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго) у вашому регіоні», — наголосили в компанії.

За інформацією «Укренерго», аварійні відключення триватимуть у кілька етапів — до трьох черг включно, залежно від рівня навантаження на енергомережу.

Фахівці працюють цілодобово, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Після стабілізації ситуації відключення буде скасовано, зазначили в компанії.

У частині регіонів продовжують діяти графіки погодинних відключень із загальним обсягом до трьох черг, а також графіки обмеження потужності для промислових підприємств.

Компанія ДТЕК повідомила про оновлені графіки відключень в Одеській області. У свою чергу, Сумиобленерго також внесло зміни у режим подачі електроенергії.

📢 «Шановні споживачі електроенергії, НЕК “Укренерго” внесло зміни щодо застосування графіків погодинних відключень на 8 листопада — з 11:00 до 00:00 — в обсязі 4 черг», — йдеться у повідомленні компанії.

Шостий президент України Володимир Зеленський підтвердив, що ворог цієї ночі атакував енергетичну інфраструктуру країни. За його словами, російські війська застосували ракети та безпілотники, намагаючись вивести з ладу критичні об’єкти енергосистеми.

Наслідки обстрілів наразі уточнюються. У більшості областей працюють аварійні бригади, проводиться оцінка пошкоджень і відновлення електромереж.

Енергетики закликають українців раціонально споживати електроенергію, особливо у вечірні години пікового навантаження, щоб не допустити додаткових відключень.

👉 Також нагадаємо, що у ніч на 8 листопада російські війська здійснили масовану атаку на Київську область, застосувавши одночасно ракети та дрони.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Швеція заявляє про прогрес у фінансуванні угоди щодо Gripen

ВАЖЛИВО

Вступ України до ЄС: «найкращий звіт за три роки»

ВАЖЛИВО

Фейк: Україна «продає в Європі» західну зброю, отриману в рамках військової допомоги

СТОПФЕЙК

На Київщині затримано вітчима, який систематично ґвалтував дітей

КРИМІНАЛ

На Закарпатті в горах знайшли тіла двох чоловіків

КОРДОН

Посол України в Чехії про зняття українського прапора

ПОЛІТИКА

На фронті відбулося 103 бойові зіткнення: у Генштабі розповіли, де ворог діє найактивніше

ПОДІЇ

У Мексиці чоловік домагався Президента

ПОДІЇ

У Білому домі пояснили падіння рейтингу Республіканської партії

ПОЛІТИКА

Масована атака рф: ППО знищила десятки ворожих дронів і ракету

ВІЙНА

Естонія допоможе Україні зміцнити ППО та забезпечити Starlink

ВЛАДА

Удар по військових ЗСУ: повідомлено про відсторонення від посад

ВАЖЛИВО

На фронті зафіксовано 144 боєзіткнення: ЗСУ знешкодили понад сотню окупантів на Покровському напрямку

ПОДІЇ

163 бої на фронті: найгарячіше на трьох напрямках – карта від Генштабу

ПОДІЇ

Тримали 165 днів позиції на передовій: Зеленський відзначив “Хрестом бойових заслуг” двох воїнів ТРО

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"