В Україні запровадили аварійні відключення через масовану атаку на енергосистему

В Україні запроваджено аварійні відключення електроенергії після чергової нічної масованої атаки з боку російських загарбників. Про це у п’ятницю, 8 листопада, повідомила компанія «Укренерго».

Зазначається, що ворог завдав масштабних ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури, що призвело до суттєвих пошкоджень у низці регіонів. Через це енергосистема зазнала розбалансування, а для її стабілізації довелося тимчасово обмежити подачу електроенергії споживачам.

📢 «Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго) у вашому регіоні», — наголосили в компанії.

За інформацією «Укренерго», аварійні відключення триватимуть у кілька етапів — до трьох черг включно, залежно від рівня навантаження на енергомережу.

Фахівці працюють цілодобово, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Після стабілізації ситуації відключення буде скасовано, зазначили в компанії.

У частині регіонів продовжують діяти графіки погодинних відключень із загальним обсягом до трьох черг, а також графіки обмеження потужності для промислових підприємств.

Компанія ДТЕК повідомила про оновлені графіки відключень в Одеській області. У свою чергу, Сумиобленерго також внесло зміни у режим подачі електроенергії.

📢 «Шановні споживачі електроенергії, НЕК “Укренерго” внесло зміни щодо застосування графіків погодинних відключень на 8 листопада — з 11:00 до 00:00 — в обсязі 4 черг», — йдеться у повідомленні компанії.

Шостий президент України Володимир Зеленський підтвердив, що ворог цієї ночі атакував енергетичну інфраструктуру країни. За його словами, російські війська застосували ракети та безпілотники, намагаючись вивести з ладу критичні об’єкти енергосистеми.

Наслідки обстрілів наразі уточнюються. У більшості областей працюють аварійні бригади, проводиться оцінка пошкоджень і відновлення електромереж.

Енергетики закликають українців раціонально споживати електроенергію, особливо у вечірні години пікового навантаження, щоб не допустити додаткових відключень.

👉 Також нагадаємо, що у ніч на 8 листопада російські війська здійснили масовану атаку на Київську область, застосувавши одночасно ракети та дрони.