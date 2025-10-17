В Україні закликають до санкції проти мультфільму «Маша і Ведмідь»

Нацполіція України офіційно підтвердила, що мультфільм «Маша і Ведмідь» має зв’язки з росією і може бути об’єктом санкцій. Про це 16 жовтня повідомив голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

За словами депутата, він звернувся до поліції із запитом щодо можливих зв’язків популярного дитячого мультсеріалу з країною-агресором. У відповіді правоохоронців йдеться, що існують підстави вважати, що мультфільм пов’язаний із рф, а також, що Нацполіція готова долучитися до процесу обмеження контенту у разі, якщо проти нього буде запроваджено санкції.

📄 Кабінет Міністрів уже направив лист із відповідним дорученням до СБУ, РНБО, МВС, Нацради з питань телебачення і радіомовлення, МКІП та інших відомств.

📢 «Мультфільм має український переклад, але це лише адаптація контенту. Імперські наративи нікуди не зникли: видання The Times порівнює Машу з путіним та вказує, що це може бути м’яка сила рф. Є ще суто економічний фактор: гроші з монетизації ідуть російській анімаційній студії», — зазначив Юрчишин.

Він також звернув увагу, що героїня мультсеріалу часто залишається безкарною і з’являється в епізодах у совєцькій фуражці або шапці танкіста.

📢 «Мілітаризація, починаючи з раннього віку, — це типова історія для рф», — наголосив нардеп.

☝️ Нагадаємо, що наприкінці серпня Детектор. Медіа повідомляв: канал «Маша і Ведмідь» в Україні має найбільше переглядів серед дитячого контенту.

Відео на ньому створені російською студією «Анімаккорд», а в описі YouTube-каналу вказано російський домен .ru та посилання на сторінку у забороненій соцмережі «Вконтакте».

Раніше мультсеріал транслювали українські телеканали «Інтер» і «1+1», навіть після початку війни у 2014 році. У 2017 році Держкіно вже розглядало питання про його заборону, вказуючи на наявність пропагандистських елементів.

📌 В одній із серій Маша зображена у капелюсі НКВС — радянського карального органу, що придушував визвольні рухи на території СРСР.

Таким чином, українські відомства розглядають можливість санкцій проти мультфільму, який, за оцінками експертів, може бути частиною російської інформаційної політики.

