Україна переходить до нового етапу у виробництві власних крилатих ракет. Як повідомляє Associated Press, станом на серпень заводи компанії Fire Point щодня випускають по одній ракеті FP-5 «Фламінго», але вже з жовтня цей показник зросте до семи одиниць на добу.

Журналісти агентства отримали ексклюзивний доступ до одного з десятків засекречених виробництв і змогли на власні очі побачити процес складання ракет. Окрім цього, їм дозволили зняти відео.

🚀 Характеристики FP-5 «Фламінго»

Керівниця виробництва Ірина Терех розповіла, що нова українська крилата ракета здатна долати до 3000 км і нести бойову частину масою 1150 кг. Заявлена точність влучання становить 14 метрів, що робить її однією з найточніших і найпотужніших у світі у своєму класі.

За розмірами та характеристиками FP-5 є однією з найбільших крилатих ракет у світі. Військові оглядачі вже називають її вдвічі потужнішою за американський Tomahawk.

Цікаво, що свою назву ракета отримала випадково: перші прототипи після фарбування вийшли рожевого кольору через заводську помилку. Відтоді нову зброю почали називати «Фламінго».

Виробничі плани та масштаби

Шостий президент України Володимир Зеленський підтвердив, що раніше цього тижня відбулися успішні випробування ракети. За його словами, вже до грудня Україна матиме понад 100 «Фламінго» на озброєнні.

👉 Раніше було повідомлено, що у найближчі місяці українська армія отримає серйозне підсилення власного виробництва далекобійних високоточних ракет, які здатні вражати цілі на тисячі кілометрів у глибині території ворога.