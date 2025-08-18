Понеділок, 18 Серпня, 2025
Україна розпочала виробництво крилатих ракет «Фламінго» з дальністю до 3000 км

Денис Молотов
Денис Молотов
Україна розпочала виробництво крилатих ракет «Фламінго» з дальністю до 3000 км
In Ukraine, Thursday, Aug. 14, 2025. (AP Photo/Efrem Lukatsky)

Україна вийшла на новий рівень розвитку власного озброєння, запустивши серійне виробництво крилатих ракет «Фламінго», здатних уражати цілі на відстані до 3000 кілометрів. Про це 17 серпня повідомив український фотокореспондент Єфрем Лукацький, що співпрацює з The Associated Press.

За його словами, всі випробування нового зразка озброєння пройшли успішно, що дозволило перейти до етапу масового виготовлення.

Аналітики Defense Express звертають увагу, що ракета «Фламінго» може бути ідентичною FP-5, яку розробила міжнародна компанія Milanion Group зі штаб-квартирою в ОАЕ. Цю модель вперше представили у лютому 2025 року на міжнародній виставці IDEX-2025 в Абу-Дабі.

📢 «З огляду на оголошені характеристики Фламінго та FP-5, а також зовнішній вигляд обох ракет, включно з тим, що мова йде про велику крилату ракету із фіксованим прямим крилом та розміщення двигуна над фюзеляжем, жодних альтернатив не проглядається», – йдеться у публікації Defense Express.

Україна розпочала виробництво крилатих ракет «Фламінго» з дальністю до 3000 кмХарактеристики ракети FP-5 вражають:
  • дальність польоту — до 3000 км;
  • час перебування у повітрі — до 4 годин;
  • максимальна швидкість — 950 км/год;
  • розмах крила — 6 метрів;
  • стартова маса — до 6 тонн, із яких 1 тонна припадає на бойову частину.

У виданні наголошують, що у світі лише кілька держав мають подібні системи. За своєю потужністю FP-5 може перевершувати американські крилаті ракети Tomahawk, адже їхня бойова частина важить 450 кг — менш ніж половина від FP-5.

Компанія Milanion Group ще раніше заявляла, що здатна виготовляти до 50 таких ракет щомісяця. Серед ключових технологій зазначають супутникову навігацію, стійку до засобів радіоелектронної боротьби, а також інерціальну систему управління, що забезпечує високу точність ударів навіть за умов глушіння сигналів.

Український проєкт «Фламінго», як зазначають експерти, може стати одним із найбільш стратегічно важливих рішень у сфері озброєнь. Він дозволяє не лише зміцнити власний оборонно-промисловий комплекс, а й показує світу високий рівень інженерних рішень в умовах війни.

☝️ Нагадаємо, ще рік тому шостий президент України Володимир Зеленський повідомив про успішне випробування балістичної ракети вітчизняного виробництва. Відтак, серійне виробництво крилатих ракет «Фламінго» свідчить про послідовний розвиток українських високотехнологічних озброєнь.

👉 Також раніше стало відомо, що у Туреччині провели випробування нової надпотужної конвенційної авіаційної бомби GAZAP, яка має термобаричний заряд і стала найпотужнішою зброєю такого типу в арсеналі країни.

