Понеділок, 11 Серпня, 2025
Генсек НАТО назвав ключові виклики для миру в Україні

Денис Молотов
Денис Молотов
Генсек НАТО назвав ключові виклики для миру в Україні

Саміт, запланований на 15 серпня на Алясці між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором владіміром путіним, може стати ключовим моментом у спробах зупинити війну в Україні. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте в ефірі телеканалу ABC News назвав цю зустріч важливим випробуванням для процесу мирного врегулювання.

За його словами, у майбутній мирній угоді між Києвом та москвою може бути зафіксовано, що росія де-факто контролює певну частину української території, захопленої під час війни.

📢 «Коли справа дійде до повномасштабних переговорів, і будемо сподіватися, що п’ятниця стане важливим кроком у цьому процесі… Йтиметься про територію. Йтиметься, звичайно, про гарантії безпеки, але також про абсолютну необхідність визнати, що Україна сама вирішує своє майбутнє, що Україна має бути суверенною державою, яка сама вирішує своє геополітичне майбутнє — звісно, без обмежень щодо чисельності своїх збройних сил. А для НАТО — не мати жодних обмежень щодо нашої присутності на східному фланзі», — підкреслив Рютте.

Генсек НАТО визнав і політичну складність ситуації. Також реальність того, що наразі частина довоєнних українських територій перебуває під фактичним російським контролем.

📢 «Питання буде полягати в тому, як рухатися далі після припинення вогню, включаючи те, що це означає з точки зору гарантій безпеки для України. Коли йдеться про питання території, коли йдеться про визнання, наприклад, можливо, в майбутній угоді, що росія контролює де-факто, фактично частину території України, це має бути ефективне визнання, а не політичне визнання де-юре», — додав він.

Зустріч у США відбудеться на тлі повідомлень ЗМІ про те, що Вашингтон і москва, ймовірно, намагаються домовитися про припинення бойових дій. Джерела стверджують, що потенційна домовленість може передбачати закріплення контролю росії над захопленими територіями України.

Водночас шостий президент України Володимир Зеленський чітко заявив:

«Київ не збирається віддавати свої землі, але готовий до пошуку реальних рішень, здатних принести мир».

☝️ Також раніше Зеленський висловив подяку європейським лідерам за підтримку України та підписання спільної заяви про мир. Глава держави наголосив, що завершення війни має бути справедливим і заснованим на принципах чесності.

