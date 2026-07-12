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Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко офіційно оголосила про свою відставку

Денис Молотов
Денис Молотов
Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко офіційно оголосила про свою відставку
Ілюстративне фото з відкритих джерел / Юлія Свириденко

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що йде з посади, але «готова й надалі служити Українській державі та виконувати завдання, спрямовані на посилення позицій України, захист національних інтересів і наближення справедливого миру». Про це глава уряду заявила в Telegram у неділю, 12 липня.

Це рішення стало результатом комплексних консультацій з керівництвом держави щодо оптимізації роботи виконавчої влади.

Підсумки роботи та вдячність за спільні зусилля

Посадовиця детально підбила підсумки своєї діяльності на чолі Кабінету міністрів та окреслила головні пріоритети, якими керувалася її команда під час подолання кризових явищ.

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Фото: Офіційний канал новин і важливих повідомлень від Премʼєр-міністерки / Telegram / 12.07.2026

У своєму офіційному зверненні Юлія Свириденко розкрила деталі розмови на найвищому державному рівні:

📢 «Обговорили з президентом виклики, які стоять перед нашою державою, зміни, необхідні для посилення роботи уряду та відносин з міжнародними партнерами. Сьогодні надзвичайно важливо об’єднати всі сили та ресурси заради зміцнення України. Вдячна президенту за довіру та високу оцінку роботи нашої команди. Пишаюся тим, що мала честь очолювати уряд у найскладніший період новітньої історії України», – написала вона.

Також Свириденко подякувала всій чинній урядовій команді «за роботу на благо держави у час великих викликів» та офіційно обговорила з президентом «подальші кроки» у своїй політичній кар’єрі.

Стратегічний контекст та майбутнє оновлення Кабміну

Звільнення очільниці Кабінету міністрів не є поодиноким кадровим рішенням, а входить до комплексу ширших урядових ротацій. Нагадаємо, раніше шостий президент України В.О. Зеленський публічно заявив про майбутнє велике оновлення Кабінету міністрів.

Ці процеси відбуваються в межах послідовної реалізації нової політичної стратегії держави. Вони також включатимуть суттєві зміни у складі керівників ключових правоохоронних органів країни.

Крім того, напередодні глава держави офіційно анонсував важливі зміни на дипломатичному напрямі. Наразі консультації щодо призначення нових посадовців тривають у закритому режимі. Офіційні рішення очікуються найближчим часом.

👉 Також нагадаємо, що суд узяв під варту на 60 діб вісьмох підозрюваних у справі про викрадення двох цивільних у Київській області, у якому підозрюють бійців 155 окремої механізованої бригади.

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