В ОП спростували підготовку до оголошення виборів

Денис Молотов
В Офісі президента України заперечили можливість офіційного оголошення виборчого процесу без належних гарантій безпеки та відповідних безпекових умов. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело в оточенні шостого президента України Володимира Зеленського.

📢 «Поки немає безпеки, не буде і оголошень (про вибори – Ред.),», — заявив співрозмовник видання, коментуючи матеріал Financial Times.

📰 Що писало Financial Times

Раніше Financial Times, посилаючись на українських і західних чиновників та осіб, «обізнаних із ситуацією», повідомило, що Зеленський нібито може 24 лютого оголосити про проведення:

  • президентських виборів;
  • референдуму щодо мирної угоди з росією.

За даними видання, Київ начебто розпочав планування виборчого процесу після тиску з боку США. Співрозмовники FT стверджували, що відповідна заява могла б прозвучати у четверту річницю повномасштабного вторгнення рф.

Financial Times також зазначає, що адміністрація президента США Дональда Трампа нібито вимагала провести обидва голосування до 15 травня, попередивши про можливе позбавлення України гарантій безпеки у разі відмови.

🗳️ Попередні заяви

У грудні 2025 року Дональд Трамп публічно заявив про необхідність проведення президентських виборів в Україні. Водночас Володимир Зеленський наголосив, що готовий до виборів, якщо міжнародні партнери зможуть забезпечити повноцінну безпеку під час їх проведення.

Таким чином, офіційна позиція Банкової залишається незмінною: без безпекових гарантій старт виборчого процесу неможливий.

👉 Також раніше повідомлялось, що проведення виборів в Україні після завершення війни у звичному форматі буде неможливим і потребуватиме ухвалення окремого спеціального закону. У ньому мають бути закладені процедури, не притаманні виборчому процесу в мирний час.

