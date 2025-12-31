Вибори не можна проводити як до війни – ЦВК

Проведення виборів в Україні після завершення війни у звичному форматі буде неможливим і потребуватиме ухвалення окремого спеціального закону. У ньому мають бути закладені процедури, не притаманні виборчому процесу в мирний час. Про це голова Центральної виборчої комісії (ЦВК) Олег Діденко заявив в інтерв’ю агентству “Укрінформ”.

📢 «На мою думку, доцільніше ухвалити окремий закон, який регулюватиме особливості проведення післявоєнних виборів, – встановлюватиме саме ці специфічні процедури та моменти, які не характерні для виборів у мирний час», – пояснив очільник ЦВК.

За його словами, документ має врегулювати, зокрема, критерії можливості або неможливості проведення голосування на окремих територіях. Діденко нагадав, що відповідний законопроєкт Центральна виборча комісія напрацювала ще у 2022 році та пропонувала Верховній Раді. Однак, тоді він так і не був зареєстрований.

Голова ЦВК звернув увагу, що внаслідок повномасштабної війни в Україні є значна кількість населених пунктів, які частково або повністю зруйновані, а також фактично безлюдні. За його словами, питання доцільності проведення виборів у таких громадах має бути чітко врегульоване на законодавчому рівні.

☝️ Нагадаємо, 27 грудня шостий президент України Володимир Зеленський заявив, що росія готує інформаційні атаки з метою домогтися участі у майбутніх президентських виборах громадян України, які перебувають на території рф та на тимчасово окупованих територіях.

➡️ 24 грудня тема проведення виборів в Україні була включена до «мирного плану». При цьому, міжнародні партнери наполягають на тому, що голосування має відбутися «якнайшвидше» після підписання відповідної угоди.