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Під час атаки на Київ постраждали об’єкти культурної спадщини та кіностудія Довженка

Денис Молотов
Денис Молотов
Під час атаки на Київ постраждали об’єкти культурної спадщини та кіностудія Довженка
Фото: наслідки російської атаки на атаку на Національну кіностудію імені Олександра Довженка в Києві / 15.06.2026

росія у ніч проти понеділка 15 червня, здійснила атаку на Національну кіностудію імені Олександра Довженка в Києві – одну з найдавніших кінематографічних установ України. Внаслідок цього було втрачено найбільшу та найстарішу колекцію костюмів у країні. Про це повідомила міністерка культури України Тетяна Бережна на своїй сторінці у Facebook.

Ворог продовжує цілеспрямовано завдати шкоди не лише цивільній інфраструктурі та місцевим жителям, але й культурним установам. Такі заклади є унікальними носіями української ідентичності, історії та культурної пам’яті.

📢 «Ще один надзвичайно важкий злочин росіян проти української культури. росія атакувала Національну кіностудію імені Олександра Довженка в Києві. Одну з найстаріших кіностудій України. Виникла пожежа», – написала Бережна.

Знищення унікального костюмного цеху

За словами міністерки культури, російський обстріл повністю знищив костюмний цех відомої кіностудії. Ця втрата є непоправною для українського кінематографа, адже знищено історичні фонди. Крім цього, суттєво постраждали й інші будівлі на території кіностудії. Тетяна Бережна також опублікувала фото з місця події як свідчення масштабів руйнування.

Внаслідок пожежі та руйнувань у костюмному цеху було втрачено:

  • близько ста тисяч автентичних та унікальних костюмів різних епох;
  • близько трьох мільйонів одиниць різноманітного одягу.

На місці трагедії з перших хвилин активно працюють рятувальні й екстрені служби. Наразі вони виконують необхідні заходи з ліквідації наслідків та забезпечення безпеки на території установи.

Масштабні руйнування та жертви у столиці

Цей обстріл став частиною масованої та комбінованої атаки ворога на українські міста в ніч на понеділок. Однією з основних цілей загарбників стала столиця України. Внаслідок ворожих ударів постраждали цивільні будівлі, приватний транспорт та відомі об’єкти культурної спадщини у місті.

Наслідки масованої нічної атаки на Київ:

  • зафіксовано влучання та значні пошкодження у житлових будинках громадян;
  • постраждали важливі об’єкти культурної спадщини на кшталт Києво-Печерської лаври;
  • руйнувань та руйнівних пожеж зазнали місцеві магазини і склади;
  • зафіксовано численні займання та повні руйнування приватних автівок.

Рятувальні служби наразі працюють на понад сорока постраждалих об’єктах у різних районах міста. За офіційними даними київського мера Віталія Кличка, станом на 5:41 ранку поранення отримали понад 20 осіб, серед яких є вагітна жінка та дитина. Троє постраждалих перебували у критичному стані в лікарні, а загальна кількість загиблих киян уже сягнула п’яти людей.

👉 Також за минулу добу на фронті відбулося 213 бойових зіткнень. Найбільше атак російські війська здійснили на Покровському та Гуляйпільському напрямках, де окупанти продовжують спроби прорвати українську оборону.

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