Аварія B-52: катастрофа під час польоту стратегічної авіації США

Катастрофа під час випробувального польоту стратегічної авіації сталася у Каліфорнії (США) в понеділок, 15 червня. Важкий бомбардувальник упав на землю відразу, як тільки злетів. Про це офіційно повідомляє американський телеканал ABC News.

Наразі військове командування та профільні служби розпочали збір первинних даних на місці авіаційної трощі. Експерти встановлюють усі обставини цього серйозного інциденту з важким літаком.

Обставини падіння бомбардувальника B-52 Stratofortress

За наявною інформацією, літак B-52 Stratofortress зазнав аварії безпосередньо на території військової бази Ендрюс. Падіння багатотонної машини відбулося в межах військового об’єкта одразу після відриву від злітно-посадкової смуги.

Поточна ситуація на місці падіння військового борту:

спеціальні рятувальні підрозділи оперативно прибули на місце пригоди;

військові фахівці намагаються всіма силами стабілізувати ситуацію на території;

офіційні особи підтвердили високу складність ситуації, що склалася на базі;

Керівництво військового об’єкта оприлюднило перше офіційне повідомлення для засобів масової інформації:

📢 «Бригади екстрених служб негайно відреагували на місце події, ситуація триває»,- мовиться в заяві бази.

Точні причини падіння стратегічного літака армійці поки що не розголошують до завершення розслідування.

У США розбився ядерний бомбардувальник B-52 pic.twitter.com/Y2GZ4rnHkD — Максим (@lipcansmaks1) June 15, 2026

Попередні авіаційні інциденти у Сполучених Штатах

Ця аварія важкого ракетоносця поповнила список втрат військової авіації США під час виконання польотних завдань цього року. Попередні інциденти фіксувалися під час масових публічних заходів.

Нагадаємо, у травні цього року у США під час авіашоу в Айдахо сталося зіткнення двох винищувачів у повітрі. Тоді бойові літаки також зазнали аварії під час виконання демонстраційних маневрів.