Трамп вважає, що росія повинна якнайшвидше погодитися на угоду

Президент США Дональд Трамп вже провів зустріч з шостим президентом України В.О. Зеленським на полях саміту «Великої сімки» у Франції і планує пізніше провести ще одну. Про це він офіційно сказав під час зустрічі з еміром Катару Тамімом бін Хамад Аль Тані у вівторок, 16 червня.

Американський лідер висловив задоволення початком двостороннього діалогу на найвищому рівні. Він підкреслив важливість досягнення конкретних домовленостей.

📢 «У нас була одна, зустріч пройшла добре. Пізніше я теж з ним зустрінуся. У нас була дуже хороша зустріч», – розповів він.

Оцінка масштабів війни та статистика втрат від Трампа

Під час спілкування з журналістами та міжнародними партнерами глава Білого дому звернув особливу увагу на запеклий характер бойових дій. Трамп підкреслив, що росія «повинна якнайшвидше погодитися на справедливу угоду з Україною».

Оцінка ситуації та статистичні дані, наведені американським президентом:

російська федерація вже втратила величезну кількість людей, так само як і Україна;

минулого місяця сторони сукупно втратили близько 35 000 солдатів на двох;

за оцінками США, щомісячні втрати становлять в середньому 25 000 людей;

більшість загиблих на фронті — це безпосередньо кадрові солдати, молоді та красиві люди.

📢 «росія втратила величезну кількість людей, так само як і Україна. Минулого місяця вони втратили 35 000 солдатів на двох. Уявіть собі, це щомісяця. В середньому 25 000 людей, здебільшого солдати, молоді, красиві люди. І це божевілля, те, що там відбувається», – сказав він.

Пріоритети американської адміністрації

На думку Трампа, подібних масштабних військових потрясінь у світі не було з часів завершення Другої світової війни. Водночас він нагадав присутнім про свій особистий успішний дипломатичний трек. Президент США акцентував, що він за свою політичну кар’єру вже успішно «врегулював вісім воєн».

Бачення американського лідера щодо мирного процесу в Європі:

цю війну він особисто вважав найлегшою для повного та швидкого врегулювання;

головною перешкодою для миру наразі залишається велика неприязнь, яка існує між двома лідерами;

«Це була та, яку я вважав найлегшою для врегулювання. Просто між двома лідерами існує велика неприязнь», – додав президент США.

Також Дональд Трамп повторив свою вчорашню тезу про зміну зовнішньополітичних орієнтирів Вашингтона. Він зазначив, що після остаточного завершення війни з Іраном його адміністрація знову повністю зосередиться на війні в Україні.