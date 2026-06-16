У лікарні помер чоловік, доставлений із Закарпатського ТЦК

Чоловік, якого відвезли в лікарню з ТЦК на Закарпатті, помер. Про це офіційно повідомляє пресслужба Закарпатського обласного ТЦК та СП на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

У повідомленні військового відомства йдеться про те, що чоловік перебував безпосередньо у підрозділі для уточнення облікових даних. Під час перебування у приміщенні його стан здоров’я раптово погіршивс я .

Хронологія погіршення стану та викликання медиків

Військові детально розповіли про розвиток подій та заходи, які начебто вживалися для надання допомоги громадянину. За даними Центру комплектування, рятувальні служби залучалися до надання допомоги двічі протягом двох діб.

Розвиток медичної ситуації за офіційними даними відомства:

у перший день у зв’язку зі скаргами на самопочуття було негайно викликано бригаду екстреної медичної допомоги. Медики провели огляд, надали необхідну допомогу та після стабілізації стану визначили, що підстави для подальшого стаціонарного лікування відсутні;

«У зв’язку зі скаргами на самопочуття було негайно викликано бригаду екстреної медичної допомоги. Медики провели огляд, надали необхідну допомогу та після стабілізації стану визначили, що підстави для подальшого стаціонарного лікування відсутні», – розповіли в ТЦК.

наступного дня стан громадянина знову раптово погіршився. На місце було повторно викликано медичних працівників для надання невідкладної допомоги. Лікарі здійснили його госпіталізацію до лікувального закладу, де він перебував під постійним наглядом лікарів.

«На місце було повторно викликано медичних працівників. Вони здійснили його госпіталізацію до лікувального закладу, де він перебував під наглядом лікарів. Під час перебування в медичному закладі громадянин помер», – сказано в повідомленні.

Під час перебування в медичному закладі громадянин, на жаль, помер. Будь-яке застосування фізичної сили або інших заходів примусу до громадянина з боку працівників ТЦК та СП не відбувалося, запевнили в обласному центрі.

Юридичне реагування, слідчі дії та заклики до медіа

За фактом смерті громадянина правоохоронними органами наразі невідкладно розпочато офіційні слідчі дії. Закарпатський ОТЦК та СП запевнив, що повністю та відкрито співпрацює зі слідством.

📢 «Також керівництвом призначено внутрішнє службове розслідування», – додали у Закарпатському ТЦК та СП.

Подальші кроки керівництва та заклики до громадськості:

відомство оперативно надає всі необхідні матеріали для вивчення правоохоронцями;

центр максимально зацікавлений у встановленні справжніх та об’єктивних причин трагедії;

також керівництвом призначено внутрішнє службове розслідування для перевірки дій особового складу;

в ТЦК закликали громадськість та представників медіа утриматися від передчасних висновків; просять припинити поширення неперевіреної інформації до завершення офіційного слідства та встановлення точної причини смерті медичними експертами.

Нагадаємо, раніше в українських регіонах фіксувалися інші резонансні правопорушення у сфері мобілізаційних заходів. Зокрема, у Тернопільському ТЦК та СП тривалий час незаконно утримувались люди з психічними розладами та підтвердженою інвалідністю, що стало предметом окремого розслідування.

У Донецькій області правоохоронні органи розпочали офіційне розслідування за фактом загибелі цивільного громадянина. У місті Краматорськ правоохоронці наразі детально з’ясовують усі обставини смерті чоловіка після резонансного інциденту, що стався під час його офіційного супроводу працівниками ТЦК.

Правоохоронні органи Тернопільської області розпочали розслідування для встановлення всіх обставин та мотивів загибелі місцевого жителя на території ТЦК.

Працівники ДБР завершили досудове розслідування. Перед судом постануть керівник одного із районних ТЦК Івано-Франківщини та троє його підлеглих. Військовослужбовців звинувачують у приниженні, побитті та катуванні українців.