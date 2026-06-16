Венс: угода між США та Іраном займає півтори сторінки

Меморандум про взаєморозуміння між США та Іраном займає «приблизно півтори сторінки». Сама майбутня угода чітко передбачає обов’язкову присутність інспекторів МАГАТЕ в Ірані. Про це в ефірі телеканалу CNN та в окремому інтерв’ю для каналу NBC заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Американський урядовець детально розповів про структуру погодженого документа. Він наголосив, що політична рамка вже створена, проте попереду на дипломатів чекає велика технічна робота.

📢 «Так, меморандум займає приблизно півтори сторінки, тож це дуже загальний документ… З кількох питань нам доведеться розібратися під час етапу технічних переговорів, але меморандум про взаєморозуміння встановлює рамки, за якими іранці отримують вигоди від угоди, виконуючи свої зобов’язання за нею», – йдеться в офіційній заяві віцепрезидента.

Ключові пункти та вимоги рамкового документа

За словами Джей Ді Венса, узгоджений сторонами текст містить базові вимоги до Тегерана. Вони стосуються припинення агресивних дій на Близькому Сході та фінансування радикальних рухів.

Основні положення початкових розділів меморандуму:

«перший пункт» офіційного документа містить чітке сподівання на стабілізацію ситуації;

Іран бере на себе зобов’язання суворо дотримуватися «регіонального миру та стабільності»;

вказаний мирний трек включає повну відмову від фінансування угруповань, які США вважають терористичними.

Повернення інспекторів МАГАТЕ є центральним компонентом меморандуму про взаєморозуміння між Сполученими Штатами та Іраном. Американська сторона розглядає цей крок як головний запобіжник відновлення військових розробок.

📢 «Це, фактично, одна з основних частин угоди», – заявив Венс.

Ліквідація запасів збагаченого урану та терміни

Віцепрезидент США також додав, що підписаний меморандум прямо закликає МАГАТЕ та Сполучені Штати допомогти Ірану ліквідувати його запаси високозбагаченого урану. За його словами, це «чітко прописано» в угоді і не підлягає двозначному трактуванню.

Урядовець також відповів на запитання журналістів про строки виконання цього положення:

«Це одне з питань, які ми маємо обговорити в п’ятницю, коли всі зберуться, підпишуть цю угоду і розпочнуть технічні переговори», – резюмував Венс.

Нагадаємо, напередодні у світових ЗМІ стало відомо, що США та Іран досягли довгоочікуваної мирної угоди. Її офіційне підписання планується 19 червня у Швейцарії. Про це також заявив прем’єр-міністр Пакистану Шахбаз Шаріф.