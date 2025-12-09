В ООН попереджають про ризик зимової катастрофи в Україні

Фінансування гуманітарної допомоги Україні зменшується. «Зимовий план» профінансований лише на 65%. Існує ризик катастрофи, повідомив постійний представник і координатор гуманітарної допомоги ООН в Україні Маттіас Шмале в інтерв’ю виданню «Укрінформ», оприлюдненому напередодні.

📌 За словами Шмале, тенденція до скорочення бюджетів типова для затяжних криз, і цього року гуманітарні організації відчувають значний дефіцит ресурсів. Він підкреслив, що міжнародні партнери надали Україні понад 4 млрд доларів у 2022 році, 2,6 млрд — у 2023-му, і лише 2,2 млрд — торік.

📢 «Цього року фінансування зменшується, що завжди відбувається при затяжних кризах, і ми відчуваємо брак коштів», – наголосив Шмале.

☝️ Представник ООН уточнив, що «зимовий план», спрямований на підтримку найбільш вразливих громад поблизу лінії фронту, профінансований лише на 65%, що дозволило охопити 1 млн людей замість запланованих 1,7 млн.

Організації ООН та їхні партнери продовжують підтримувати прифронтові території грошовими виплатами. Також допомогою на утеплення житла та поставками твердого палива для опалення.

Особливе занепокоєння у представника ООН викликають Харків, Дніпро та невеликі населені пункти, які безпосередньо страждають від нападів росії. Адже, темпи руйнування енергетичних об’єктів перевищують можливості відновлення.

📢 «Якщо зима буде суворою й енергетичні перебої триватимуть, є ризик катастрофи. Тисячі людей залишаться у багатоповерхівках без опалення та води», – попередив Маттіас Шмале.

ООН також нагадала, що з початку повномасштабної війни свої домівки вимушено залишили вже близько 10,6 млн українців. Це становить майже чверть довоєнного населення. В організації підкреслюють: швидке завершення війни малоймовірне, а потреби цивільних продовжать зростати взимку та навесні.

👉 Нагадаємо, що європейські лідери під час зустрічі у Лондоні 8 грудня погодилися, що зараз для України настав «критичний момент», який потребує посилення підтримки з боку європейських держав.