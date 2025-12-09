У Лондоні оголосили про «критичний момент» у переговорах щодо миру в Україні

Європейські лідери під час зустрічі у Лондоні 8 грудня погодилися, що зараз для України настав «критичний момент», який потребує посилення підтримки з боку європейських держав. Про це повідомило видання The Guardian, посилаючись на речника уряду Великої Британії.

У повідомленні, поширеному Даунінг-стріт, зазначається, що під час перемовин лідери України, Німеччини, Франції та Великої Британії дійшли одностайності щодо необхідності подальшого посилення допомоги Києву й тиску на російський режим.

📢 «Усі лідери погодилися, що зараз критичний момент, і що ми повинні продовжувати посилювати підтримку України та економічний тиск на путіна, щоб покласти край цій варварській війні», — наголосив представник британського уряду.

За рішенням сторін, радники з національної безпеки України, Великої Британії, Франції та Німеччини продовжать консультації протягом найближчих днів.

Лідери країн підкреслили, що досягнення справедливого та довготривалого миру має включати надійні гарантії безпеки для України.

Під час дискусії також ішлося про те, що, попри активні дипломатичні зусилля, Європа має й надалі підтримувати обороноздатність України. Адже, країна щоденно зазнає ударів, які залишають тисячі громадян без тепла та електропостачання.

Окремо сторони торкнулися прогресу в питанні використання заморожених російських державних активів — ці кошти можуть стати важливим джерелом для відбудови України.

Після завершення переговорів прем’єр-міністр Великої Британії провів разом із Володимиром Зеленським телефонну розмову з низкою інших європейських союзників, щоби поінформувати їх про підсумки зустрічі та поточний стан перемовин.

☝️ Нагадаємо, що 8 грудня у резиденції прем’єра Кіра Стармера відбулася зустріч за участю шостого президента України Володимира Зеленського. А також президента Франції Емманюеля Макрона і канцлера Німеччини Олафа Шольца. Головну увагу під час розмови було приділено дипломатичним ініціативам, пов’язаним із запропонованим США «мирним планом». А також питанню гарантій безпеки для України, що є одним із ключових пунктів на переговорному порядку денному.

👉 Також президент Франції Емманюель Макрон заявив, що і Україна, і країни Європи нині мають достатньо важелів впливу на росію.