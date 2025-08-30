Субота, 30 Серпня, 2025
ВАЖЛИВО

В ООН показали фото загиблих дітей від обстрілів рф

Денис Молотов
У Нью-Йорку у п’ятницю, 29 серпня, відбулося скликане Україною засідання Ради Безпеки ООН. На ньому прем’єр-міністр Юлія Свириденко продемонструвала світовій спільноті фотографії дітей, які загинули внаслідок російських атак по Києву. Вона закликала міжнародних партнерів дати рішучу відповідь на ці злочини. Про це прем’єр-міністр України повідомила на своїй офіційній сторінці в Телеграм.

Свириденко наголосила, що росія знову вдарила по житлових будинках, забравши життя мирних людей.

📢 «Наразі загинули 25 осіб, серед них четверо дітей. Я просто хотіла показати деякі фотографії людей, які були вбиті вчора… Ще 63 людини отримали поранення, серед них 11 дітей», – сказала прем’єрка.

Вона додала, що наймолодшою жертвою стала дівчинка, якій ще не сповнилося три роки.

📢 «Вона народилася під російським обстрілом у жовтні 2022-го, а загинула від російського обстрілу в серпні 2025 року», – зазначила Свириденко.

⚠️ Прем’єрка підкреслила, що москва систематично скоює злочини проти дітей.

📢 «Від початку повномасштабного вторгнення росії щонайменше двадцять українських дітей зазнали сексуального насильства з боку російських військ. 2139 дітей отримали поранення. А 2193 залишаються зниклими безвісти. Десятки тисяч були викрадені», – додала вона.

Свириденко наголосила, що Радбез не може залишатися осторонь. Викрадення дітей має припинитися, і кожна українська дитина повинна повернутися додому негайно.

☝️ Нагадаємо, 28 серпня Київ зазнав рекордних руйнувань: вперше одночасно постраждали усі райони столиці. Зокрема, у Дарницькому районі було зруйновано п’ятиповерховий житловий будинок, де загинули 22 людини. Ще одну жертву виявили на інших локаціях.

У п’ятницю у Києві завершили аварійно-пошукові роботи на місці влучання російських ракет у житловий будинок. Рятувальники розібрали основні масиви конструкцій, щоб переконатися, що під завалами більше немає людей. На жаль, врятувати 23 людини не вдалося, серед них – чотири дитини. Найменшій дівчинці було всього два роки.

Ці події вкотре демонструють масштаб руйнівної активності росії та необхідність рішучої міжнародної реакції на агресію проти цивільного населення України.

