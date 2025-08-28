Наслідки російського удару по Києву: багато загиблих, в тому числі й дітей

Вранці 28 серпня Київ знову зазнав масштабного російського удару, наслідки якого виявилися трагічними. Станом на 12:20 Київська міська військова адміністрація (КМВА) повідомила про 15 загиблих, серед яких були щонайменше троє дітей — двох, чотирнадцяти та сімнадцяти років. Водночас поранення отримали щонайменше 48 українців

📢 «15 осіб станом на зараз загинули внаслідок російської атаки. В тому числі 4 дитини. У Дарницькому районі пошуково-рятувальна операція триває. Також серед потерпілих – 10 дітей. Уточнюємо», – йдеться в оновленій інформації посадовців.

Спочатку було повідомлено про чотирьох загиблих, але згодом інформацію оновили та підтверджених жертв було вже десять. Невдовзі, Київська обласна прокуратура підтверджувала вже 14 жертв нічної атаки, серед яких троє неповнолітніх.

📢 «Станом на зараз є інформація про 14 жертв нічної атаки росіян по столиці. Троє з них – діти», — йдеться в повідомленні. Пізніше уточнили: загиблі діти — дівчинка 2 років, хлопець 14 років та 17-річна дівчина.

За даними столичної прокуратури, наслідки обстрілу зафіксовані одразу у восьми районах Києва: Дарницькому, Дніпровському, Солом’янському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському, Святошинському та Деснянському.

Найбільше постраждав Дарницький район, де частина п’ятиповерхового житлового будинку була повністю зруйнована. Там триває масштабна пошуково-рятувальна операція. Під завалами можуть залишатися люди.

📢 «Станом на 11 годину ранку у Києві підтверджено інформацію про 14 загиблих внаслідок атаки рф. Серед загиблих троє неповнолітніх – дівчинка 2-х років, 14-річний хлопець та 17-річна дівчина», – повідомила Київська обласна прокуратура.

Оновлені дані свідчать, що мінімум 48 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості, серед них — десятеро неповнолітніх. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Правоохоронці та рятувальники продовжують працювати на місцях руйнувань, фіксуючи наслідки атаки та допомагаючи потерпілим. Слідчі кваліфікували дії росіян як воєнний злочин — умисне вбивство цивільних людей (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

☝️ Нагадаємо

Сьогодні російська армія здійснила один із наймасштабніших обстрілів з початку війни. За офіційними даними, противник запустив по території України 629 дронів і ракет. Українські підрозділи протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби знищили чи придушили 589 цілей: 563 безпілотники та 26 ракет. Попри значний успіх ППО, було зафіксовано влучання на 13 локаціях та падіння уламків збитих апаратів у 26 різних місцях.

У столиці ця ніч стала черговим підтвердженням того, що росія свідомо завдає ударів по цивільних кварталах, спричиняючи масові жертви серед мирного населення. Ситуація в Дарницькому районі залишається напруженою: рятувальники продовжують розбирати завали, а екстрені служби попереджають, що кількість загиблих та поранених може зрости.

Таким чином, атака на Київ 28 серпня стала однією з найтрагічніших за останні місяці. Загибель дітей ще раз підкреслює варварський характер дій російської армії, які не мають жодного військового виправдання.

👉 Також минулої ночі російські війська здійснили чергову атаку на Херсон, застосувавши шість безпілотників. Метою удару став один із медичних закладів у Дніпровському районі міста.