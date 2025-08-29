У Києві завершили рятувальні роботи після ракетного удару: загинули 23 людини

У Києві закінчено пошуково-рятувальні операції на місці трагедії, де внаслідок російського ракетного удару було зруйновано житловий будинок. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у своєму Telegram-каналі у п’ятницю, 29 серпня.

За словами глави МВС, роботи тривали більше ніж 30 годин безперервно. Протягом цього часу рятувальники розбирали важкі масиви бетонних конструкцій, щоб переконатися у відсутності людей під завалами. Міністр наголосив, що зусилля були колосальними, адже кожна година могла стати вирішальною для збереження життя постраждалих.

Попри всі намагання, трагедії уникнути не вдалося.

📢 «На жаль, під час атаки на Київ 23 людини врятувати не вдалося, серед них – 4 дитини. Найменшій дівчинці було всього 2 роки. Деякі тіла досі не опізнані, 8 людей не виходять на зв’язок із рідними. Слідчі та експерти ретельно досліджують кожен із фактів», – повідомив Ігор Клименко.

Водночас робота рятувальників дозволила врятувати 17 людей, зокрема чотирьох дітей. Усім потерпілим надана медична, психологічна та соціальна допомога. Кількість поранених і травмованих перевищила 50 людей, частина з них досі перебуває у лікарнях.

Окрім цього, влада допомагає людям з оформленням нових документів та фіксацією пошкодженого майна. Уже прийнято понад 1,1 тисячі заяв від мешканців. Для тих, чиї квартири зруйновані або непридатні для проживання, організовано тимчасове житло.

Зараз тривають аварійно-відновлювальні роботи. Фахівці роблять усе, щоб мешканці уцілілих квартир могли якнайшвидше повернутися та забрати свої речі.

До ліквідації наслідків атаки були залучені тисячі співробітників системи МВС, ДСНС та інші комунальні служби, які працювали безперервними змінами з учорашньої ночі. Використовувалася авіація, сотні одиниць спецтехніки, у тому числі роботи для розбору завалів.

☝️ Нагадаємо, у ніч на 28 серпня росія здійснила один з наймасштабніших комбінованих ударів по Україні. Загалом було випущено 629 дронів та ракет. Сили протиповітряної оборони та підрозділи РЕБ знищили чи придушили 589 цілей – це 563 безпілотники та 26 ракет. Проте ворожі атаки призвели до руйнувань у 13 локаціях, ще у 26 місцях зафіксовані падіння уламків збитих снарядів.

⚠️ Найбільше постраждав Київ. Уперше за час війни одночасно зазнали руйнувань усі райони столиці. Найбільша трагедія сталася у Дарницькому районі, де ракета зруйнувала п’ятиповерховий житловий будинок. Там загинули 22 людини. Ще одна жертва була виявлена в іншій локації.

Таким чином, столиця зазнала рекордних руйнувань і втрат серед цивільного населення. Рятувальники та силові структури продовжують працювати, аби ліквідувати наслідки ударів і надати допомогу всім постраждалим.