Рада Безпеки ООН терміново збереться через масовану атаку росії

У п’ятницю Рада Безпеки ООН проведе екстрене засідання на прохання України. Планується розглянути масштабну повітряну атаку росії на Київ та інші українські міста в ніч на 28 серпня.

За інформацією кореспондента Укрінформу в Нью-Йорку, зустріч розпочнеться о 15:00 за східноамериканським часом (22:00 за Києвом). Обговорення проходитиме в межах пункту порядку денного «Підтримання миру і безпеки України».

Українська сторона планує поінформувати світову спільноту про масштаби руйнувань, завданих ракетними та дроновими ударами рф. А також закликати до негайного припинення вогню та захисту цивільного населення.

☝️ У той же день українська делегація у складі керівника Офісу Президента Андрія Єрмака та секретаря РНБО Рустема Умєрова проведе переговори у Нью-Йорку зі спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом.

👉 Нагадаємо, раніше стало відомо, що спеціальний представник президента США Стів Віткофф оголосив про намір найближчими днями провести зустріч із представниками України. За його словами, підсумком діалогу має стати підготовка двосторонніх переговорів між Києвом і москвою на найвищому політичному рівні.