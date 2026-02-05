В Одеському ТЦК прокоментували відео з побиттям цивільного

В одному з районів Одеси стався інцидент за участю працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Відповідні відеокадри, на яких зафіксовано застосування сили до чоловіка, з’явилися у соціальних мережах. Про це повідомив Одеський обласний ТЦК та СП.

У Telegram-каналах опублікували відео, на якому видно, як працівник ТЦК схопив чоловіка за капюшон, після чого той упав на землю. Далі, зафіксовано, як ще двоє працівників ТЦК завдають йому ударів руками та ногами.

Зазначається, що відео було зняте 4 лютого у Пересипському районі Одеси.

За інформацією обласного ТЦК, під час перевірки військово-облікових документів спільна група оповіщення виявила чоловіка, який перебував у так званому «розшуку» за порушення правил військового обліку. На вимогу пройти до районного ТЦК та СП для уточнення облікових даних і оформлення необхідних документів він, за попередніми даними, відреагував агресивно та вчинив фізичний опір і напад на працівника ТЦК.

☝️ У ТЦК наголосили, що оприлюднений відеозапис не відображає повної хронології подій і має ознаки «вибіркового монтажу». Це може спотворювати фактичні обставини інциденту, зокрема момент виникнення протиправних дій з боку громадянина та працівників ТЦК.

Керівництво Одеського обласного ТЦК та СП повідомило про початок службової перевірки з метою оцінки дій усіх учасників події та дотримання вимог чинного законодавства. За результатами перевірки буде надано правову оцінку інциденту та ухвалено відповідні рішення.