П’ятниця, 12 Грудня, 2025
В Одесі ТЦК перевіряє інцидент із побиттям захисника Маріуполя

Денис Молотов
В Одесі ТЦК перевіряє інцидент із побиттям захисника Маріуполя

В Одеському обласному ТЦК та СП офіційно оголосили про службове розслідування після повідомлень про побиття представниками Пересипського районного ТЦК та СП бійця морської піхоти, який після звільнення з російського полону проходив реабілітацію в Одесі. Про це інформує пресслужба відомства.

📢 «Керівництву Одеського обласного ТЦК та СП відомо про даний інцидент. Наказом начальника Одеського обласного ТЦК та СП вже призначено та триває службове розслідування… Мета перевірки — об’єктивне з’ясування всіх обставин, встановлення реальних учасників події та ступеня їхньої вини», — зазначено у повідомленні.

У структурі підкреслили, що реакція на інцидент відбулася ще до того, як інформація стала публічною. Там заявили про готовність надати правоохоронним органам «повне і всебічне сприяння для встановлення істини».

☝️ В повідомленні наголошується, що перебіг службового розслідування контролюється на рівні керівництва ТЦК.

Йдеться про події 4 грудня, коли група чоловіків, які представилися працівниками Пересипського районного ТЦК, зупинила на вулиці бійця 36-ї окремої бригади морської піхоти Романа Покидько — оборонця Маріуполя, звільненого з полону близько шести місяців тому. Попри його пред’явлені документи — військовий квиток, медичні довідки та посвідчення УБД — ситуація вийшла за межі правових рамок.

За даними громадських організацій, військового силоміць заштовхали до службового авто ТЦК, застосували сльозогінний газ і побили. Згодом чоловіка викинули з автомобіля під час руху.

Наразі Роман Покидько проходить медичне обстеження у лікарні.

☝️ Станом на сьогодні саме службове розслідування має встановити конкретних учасників події, перевірити законність дій співробітників ТЦК та визначити рівень їхньої відповідальності.

