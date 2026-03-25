В Одесі бусик ТЦК наїхав на пенсіонерку – ЗМІ

В Одесі на вулиці Івана та Юрія Лип у Хаджибейському районі під час проведення мобілізаційних заходів автомобіль за участі представників територіального центру комплектування (ТЦК) збив літню жінку. Скривавлену пенсіонерку було госпіталізовано. Про це повідомило місцеве видання Думська в середу, 25 березня.

За словами очевидців, водій білого мікроавтобуса різко рухався заднім ходом і не помітив літню жінку, яка перебувала поруч.

Інцидент стався під час спроби мобілізації чоловіка. Свідки стверджують, що жінки, які знаходилися поблизу, намагалися завадити діям працівників ТЦК.

Коли транспортний засіб почав рух, він здійснив наїзд на пенсіонерку. Чоловікові, якого намагалися «мобілізувати», вдалося втекти з місця події. На місце інциденту викликали медиків. Потерпілу госпіталізували до лікарні для надання допомоги.

Співробітники Національної поліції України оформили дорожньо-транспортну пригоду.

У Одеському обласному ТЦК та СП повідомили, що за фактом події призначено службову перевірку.

📢 «На місце події було оперативно викликано представників Національної поліції та екстреної медичної допомоги. Потерпілу госпіталізовано до лікувального закладу для надання необхідної медичної допомоги», – йдеться у повідомленні.

☝️ Наразі встановлюються всі обставини інциденту. Також визначається ступінь відповідальності учасників дорожнього руху.