ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

В Одесі бусик ТЦК наїхав на пенсіонерку – ЗМІ

Денис Молотов
В Одесі бусик ТЦК наїхав на пенсіонерку - ЗМІ
Фото: скриншот з відео публікації видання "Думська" / 25.03.2026

В Одесі на вулиці Івана та Юрія Лип у Хаджибейському районі під час проведення мобілізаційних заходів автомобіль за участі представників територіального центру комплектування (ТЦК) збив літню жінку. Скривавлену пенсіонерку було госпіталізовано. Про це повідомило місцеве видання Думська в середу, 25 березня.

За словами очевидців, водій білого мікроавтобуса різко рухався заднім ходом і не помітив літню жінку, яка перебувала поруч.

Інцидент стався під час спроби мобілізації чоловіка. Свідки стверджують, що жінки, які знаходилися поблизу, намагалися завадити діям працівників ТЦК.

Коли транспортний засіб почав рух, він здійснив наїзд на пенсіонерку. Чоловікові, якого намагалися «мобілізувати», вдалося втекти з місця події. На місце інциденту викликали медиків. Потерпілу госпіталізували до лікарні для надання допомоги.

Співробітники Національної поліції України оформили дорожньо-транспортну пригоду.

У Одеському обласному ТЦК та СП повідомили, що за фактом події призначено службову перевірку.

В Одесі бусик ТЦК наїхав на пенсіонерку - ЗМІ 01
Фото: скриншот допису Одеського обласного ТЦК / 25.03.2026

📢 «На місце події було оперативно викликано представників Національної поліції та екстреної медичної допомоги. Потерпілу госпіталізовано до лікувального закладу для надання необхідної медичної допомоги», – йдеться у повідомленні.

☝️ Наразі встановлюються всі обставини інциденту. Також визначається ступінь відповідальності учасників дорожнього руху.

  • Також раніше за інформацією ТЦК, в Одесі під час затримання військовослужбовця, який самовільно залишив частину, представники територіального центру комплектування здійснили стрілянину. Було застосовано зброю для «попереджувального пострілу».
ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип