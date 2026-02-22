В Луганську вибухи та пожежа на нафтобазі окупантів

У тимчасово окупованому Луганську в ніч проти неділі, 22 лютого, пролунали вибухи та спалахнула пожежа на нафтобазі. Про інцидент повідомляють місцеві ЗМІ та моніторингові Telegram-канали.

За їхніми даними, йдеться про об’єкт, куди, як стверджують автори повідомлень, і надалі завозять нафтопродукти. Після атаки на території нафтобази періодично виникають займання.

Офіційного підтвердження масштабів пошкоджень або інформації про постраждалих наразі немає.

📌 Нагадаємо, у ніч проти 19 лютого було атаковано нафтобазу у місті Великі Луки Псковської області рф. Місцеві жителі повідомляли про масштабну пожежу на об’єкті.

Також наприкінці січня безпілотники атакували нафтобазу в Пензі. До ліквідації пожежі тоді залучили 46 рятувальників і 14 одиниць техніки.

👉 Раніше стало відомо, що російські агресори завдали авіаційного удару по Сумах. Поранень зазнали троє людей, серед них двоє дітей.