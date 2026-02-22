Неділя, 22 Лютого, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

В Луганську вибухи та пожежа на нафтобазі окупантів

Денис Молотов
В Луганську вибухи та пожежа на нафтобазі окупантів
Фото: палає нафтобаза в окупованому Луганську / 22.02.2026

У тимчасово окупованому Луганську в ніч проти неділі, 22 лютого, пролунали вибухи та спалахнула пожежа на нафтобазі. Про інцидент повідомляють місцеві ЗМІ та моніторингові Telegram-канали.

За їхніми даними, йдеться про об’єкт, куди, як стверджують автори повідомлень, і надалі завозять нафтопродукти. Після атаки на території нафтобази періодично виникають займання.

Офіційного підтвердження масштабів пошкоджень або інформації про постраждалих наразі немає.

📌 Нагадаємо, у ніч проти 19 лютого було атаковано нафтобазу у місті Великі Луки Псковської області рф. Місцеві жителі повідомляли про масштабну пожежу на об’єкті.

Також наприкінці січня безпілотники атакували нафтобазу в Пензі. До ліквідації пожежі тоді залучили 46 рятувальників і 14 одиниць техніки.

👉 Раніше стало відомо, що російські агресори завдали авіаційного удару по Сумах. Поранень зазнали троє людей, серед них двоє дітей.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Чергові переговори без прориву: москва затягує час, Трамп продовжує жити в ілюзіях, а Україна не дозволяє нав’язати капітуляцію

ПОДІЇ

Швеція готує масштабний пакет озброєння для України

ВАЖЛИВО

У Британії затримано молодшого брата короля Чарльза III

ВАЖЛИВО

На фронті зафіксовано 51 бойове зіткнення: ворог активно діє на Покровському та Гуляйпільському напрямках

ПОДІЇ

На фронті відбулось понад 200 бойових зіткнень, ворог запустив 3191 дрон-камікадзе – Генштаб

ВІЙНА

Міноборони пояснило критичність поставок ракет для Patriot на тлі місячного рекорду по атаках рф балістикою

ПОДІЇ

США очікують прориву в мирному процесі між Україною та рф

ВАЖЛИВО

Атака на Запоріжжя: без світла залишилися тисячі абонентів

ВІЙНА

У Женеві стартував третій раунд переговорів Україна–США–рф

ВАЖЛИВО

Фінляндія збільшує підтримку України: 22 млн євро гуманітарної допомоги

ПОЛІТИКА

СБУ затримала агентів рф, які підірвали фургон біля будівлі спецслужби у Києві

ПОДІЇ

ЗМІ: москва і Вашингтон ведуть неофіційні переговори щодо Північного потоку

ПОЛІТИКА

Розвідка заявила про німецькі компоненти в російських дронах

ВІЙНА

Генштаб про ситуацію на фронті: зафіксовано 209 бойових зіткнень, ворог запустив 1737 дронів-камікадзе

ВІЙНА

У Женеві Україна та рф провели окрему зустріч

ПОЛІТИКА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа. Ідентифікатор медіа - R40-06709

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"