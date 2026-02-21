Авіаудар по Сумах: поранено трьох людей, серед них діти

Російські агресори завдали авіаційного удару по Сумах. Поранень зазнали троє людей, серед них двоє дітей. Про це повідомила Нацполіція та Сумська ОВА в суботу, 21 лютого.

📢 «Сьогодні близько 4 години ранку російські війська завдали авіаційного удару по одному із приватних секторів міста Суми. За попередньою інформацією, поранення отримали троє людей, серед них двоє дітей віком 5 та 17 років, а також 87-річна жінка, яку госпіталізовано», — йдеться в повідомленні правоохоронців.

З пораненнями госпіталізували 87-річну жінку. Також постраждали 5-річна дитина та 17-річна дівчина — їм надали медичну допомогу на місці. Потерпілим й надалі надається уся необхідна медична допомога.

У місцевій ОВА додали, що зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки у Ковпаківському районі.

▪️ Евакуйовано 4 людей.

▪️ Повітряна тривога тривала 20 годин 36 хвилин.

Пошкодження:

Сумська громада – зруйнований приватний будинок, пошкоджені житлові будинки, авто, об’єкти інфраструктури;

– зруйнований приватний будинок, пошкоджені житлові будинки, авто, об’єкти інфраструктури; Краснопільська громада – пошкоджений приватний автомобіль;

– пошкоджений приватний автомобіль; Зноб-Новгородська, Шалигинська громади – пошкоджені приватні житлові будинки;

Середино-Будська громада – пошкоджений об’єкт інфраструктури.

