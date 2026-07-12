Новий лідер Ірану оголосив помсту за ліквідацію батька

Політичне та військове керівництво Ісламської Республіки Іран сигналізує про готовність до подальшої жорсткої ескалації на Близькому Сході. Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї назвав помсту за вбивство свого батька Алі Хаменеї «неминучою» на церемонії прощання. Про це мовиться в офіційному письмовому зверненні Моджтаби Хаменеї, яку оперативно поширило державне іранське інформаційне агентство Fars.

Новий очільник країни дав зрозуміти західному світу, що ліквідація колишнього керівництва не зупинить ідеологічний курс держави.

Текст ультиматуму та безальтернативність дій у відповідь

Оприлюднений документ містить ультимативні заяви та наголошує на тому, що рішення про удар у відповідь уже ухвалене на загальнонаціональному рівні. У поширеному пресрелізі навели пряму мову Моджтаби Хаменеї:

📢 «Помста – воля нашого народу, і вона неминуче має бути здійснена. Це питання не залежить ні від мого особистого існування, ні від існування інших посадових осіб. Будемо ми тут чи ні, це відбудеться», – сказав він.

Це офіційно перша заява, зроблена новим очільником Хаменеї після масштабного похорону його батька. При цьому на самих траурних заходах наступник так і не з’явився особисто. Даний факт викликав хвилю чуток у дипломатичних колах.

Таємниця зникнення нового лідера та ліквідації аятоли

Варто нагадати, що колишній аятола Алі Хаменеї загинув 28 лютого поточного року. Це сталося у перший же день початку масштабної спільної повітряної операції ізраїльських та американських ВПС. Офіційні церемонії прощання з лідером країни тривали шість днів.

📢 «Поява його сина і наступника Моджтаби хоча б на одній із церемоній стала однією з найбільш обговорюваних тем останніх днів», – пише видання, аналізуючи внутрішню політичну ситуацію в Тегерані.

Раніше провідні світові ЗМІ повідомляли, що новий верховний лідер міг дістати важкі поранення. Це сталося в результаті того самого ракетного удару США та Ізраїлю, який забрав життя його батька. Відтоді чоловік жодного разу не з’являвся на публіці. Наразі жодних достовірних відомостей про реальний стан його здоров’я немає.

Нагадаємо, лише за два дні до оприлюднення цього письмового виступу іранські державні ЗМІ активно анонсували іншу подію. Повідомлялося, що Моджтаба Хаменеї може вперше публічно виступити у своєму новому статусі. Медіа стверджували, що він має виголосити особисту промову на великій траурній церемонії за батьком. Проте зрештою лідер обмежився лише текстовим листом.