Рада миру Трампа зіткнулася з труднощами у формуванні контингенту для сектору Гази

Спроби американської адміністрації переформатувати систему глобальної безпеки та створити дієву альтернативу міжнародним інституціям наразі стикаються із серйозними практичними викликами. «Рада миру», яку президент США Дональд Трамп сформував в січні на Всесвітньому економічному форумі в Давосі і яка мала конкурувати з ООН, поки не може набрати миротворців для сектору Гази. Про це пише відоме американське видання The Wall Street Journal.

Масштабні замисли Білого дому щодо врегулювання тривалого близькосхідного конфлікту суттєво розходяться з реальними темпами формування міжнародних сил.

План Трампа та реальні обсяги Стабілізаційних сил

Стратегічний задум Вашингтона щодо палестинського анклаву спочатку передбачав залучення значного за чисельністю військового контингенту під егідою нової міжнародної структури. План Трампа для палестинського анклаву передбачав створення міжнародного миротворчого контингенту у 20 тисяч осіб. Ці сили мали забезпечити тривалу безпеку та повністю запобігти поверненню Гази під контроль терористичного угруповання ХАМАС.

Проте поточні показники розгортання місії виглядають вкрай скромними на тлі раніше заявлених масштабних цілей. Зараз обіцяні Міжнародні стабілізаційні сили лише намагаються розгортати першу групу з 10-20 військових. Про це журналістам розповіли представник збройних сил США та інші поінформовані джерела, знайомі з цими планами.

Значні затримки фіксуються навіть із тими підрозділами, про прибуття яких сторони домовилися заздалегідь. Марокканських солдатів, які мали прибути в регіон ще у червні, тепер чекають протягом кількох наступних місяців. При цьому одразу в Сектор Гази їх ніхто не спрямує. Вони проходитимуть тривалу спеціальну підготовку біля кордону анклаву на території Ізраїлю. Очікується, що пізніше до цієї невеликої групи приєднаються додаткові миротворці з інших країн.

Історія мирного договору та чинники гальмування процесу

Домовившись про повне припинення військової операції Ізраїлю в Газі у жовтні 2025 року, Трамп представив свій масштабний мирний план із 20 пунктів. Тоді американський лідер упевнено заявив, що цей документ відкриє шлях для величезних міжнародних інвестицій у грандіозні проєкти відновлення прибережних зон.

Згідно з дорожньою картою, після повної зупинки бойових дій і поділу контролю над Газою між Ізраїлем і ХАМАС угруповання мало роззброїтися. Владу планували передати новому технократичному палестинському уряду. На місце виведених ізраїльських військових мали прийти міжнародні миротворці, а загальний політичний нагляд мала здійснювати «Рада миру» під безпосереднім головуванням самого Дональда Трампа.

Проте на практиці цей складний політичний процес повністю зупинився.

Головні причини блокування мирного плану:

Радикальне угруповання ХАМАС категорично відмовляється від будь-якого роззброєння свого військового крила;

Армія Ізраїлю продовжує завдавати регулярних повітряних та артилерійських ударів по об’єктах у Газі;

Повноцінне відновлення зруйнованої інфраструктури не почалося, а обіцяні на ці потреби мільярди доларів так і не надійшли;

Важливі переговори про введення контингенту призупинили через загальну деструктивну нестабільність у регіоні, включаючи війну в Ірані та операцію Ізраїлю в Лівані.

Нагадаємо, цього тижня керівництво ХАМАС офіційно оголосило про повний розпуск адміністративного органу, який безпосередньо керував сектором Газа протягом майже двох десятиліть. Однак одним із найголовніших та невирішених питань у процесі врегулювання кризи залишається реальне роззброєння угруповання. Контроль за дипломатичними консультаціями триває.

Детальніше ознайомитися з початком цієї міжнародної ініціативи можна у відео, де Трамп підписує статут Ради миру в Давосі.

👉 Також нагадаємо, що США вимагають, щоб Іран зробив публічну заяву про припинення атак на судна в Ормузькій протоці та відкриття всіх її каналів для судноплавства без стягнення плати.