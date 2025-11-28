П’ятниця, 28 Листопада, 2025
Про нові правила перетину кордону ЄС пояснили в ДПСУ

Про нові правила перетину кордону ЄС пояснили в ДПСУ

Польща та Угорщина повністю під’єднали всі свої пункти пропуску до нової цифрової системи контролю в’їзду та виїзду Entry/Exit System (EES). Про це повідомив у телеефірі 28 листопада речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає Укрінформ.

За його словами, Румунія та Словаччина продовжують роботи з упровадження системи, хоча на окремих напрямках вона вже функціонує.

Демченко нагадав, що нова система EES офіційно почала впроваджуватися Європейським Союзом із 12 жовтня. Серед держав, які межують з Україною, першими вийшли на повне підключення саме Польща та Угорщина, де усі прикордонні пункти вже працюють у цифровому режимі. За його словами, інші сусідні країни ЄС — Румунія та Словаччина — перебувають на завершальному етапі переходу.

Він уточнив, що попри запуск, система EES вимагатиме часу для повного заповнення всіх необхідних біометричних і паспортних даних. За оцінками ДПСУ, процес формування бази триватиме близько шести місяців. Наразі інформація зберігається не повністю, а частково — спочатку це може бути 10%, потім 20%, і поступово система наповнюватиметься до 100%.

📢 «Тобто фактично спочатку може наповнюватись ця система там на 10%, потім на 20%, і так поступово протягом пів року має вже якраз дійти до 100% наповнення всіма необхідними даними. І, на щастя, навіть на тих напрямках, де в країнах Європи в пунктах пропуску введена система EES, якогось збою або зменшення інтенсивності руху ми не фіксуємо», – заявив речник ДПСУ.

Йдеться про такі дані, як відбитки, фото, відомості про паспорт, а також інформація про перетин кордону — час в’їзду та виїзду. Проте, як підкреслив Демченко, навіть на тих контрольних пунктах, де система вже працює, прикордонники не фіксують збоїв чи істотного уповільнення руху.

Він наголосив, що українські громадяни продовжують перетинати кордон у звичному режимі. А нова цифрова система не створює додаткових черг чи затримок.

👉 Нагадаємо, що EES є централізованою автоматизованою базою даних, створеною для електронної фіксації перетину зовнішніх кордонів Європейського Союзу та Шенгенської зони без необхідності ставити штамп у паспортах. Повний запуск системи на угорських пунктах пропуску відбувся 28 жовтня.

📌 Також прикордонники зазначали, що бізнесмен Тимур Міндіч, який проходить у справі про масштабну корупцію в енергетичній сфері, залишив територію України на законних підставах.

