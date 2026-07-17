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рф масовано атакує газовидобувний об’єкт на Харківщині

Денис Молотов
Денис Молотов
рф масовано атакує газовидобувний об'єкт на Харківщині
Фото: наслідки російської атаки на газовидобувну інфраструктуру / НАК "Нафтогаз України" / Харківська область.

У п’ятницю зранку, 17 липня 2026 року, російські окупаційні війська розпочали масовану атаку із застосуванням ударних безпілотників на один зі стратегічних об’єктів газовидобутку Групи «Нафтогаз» у Харківській області. Через безперервні удари та серйозну загрозу для життя працівників роботу промислового підприємства було екстрено припинено.

Наразі на об’єкті діють посилені заходи безпеки, а персонал перебуває в безпечних зонах.

Офіційна заява компанії: персонал у безпеці

Про надзвичайну ситуацію на виробничому об’єкті оперативно повідомила пресслужба національної компанії.

📢 «Із самого ранку… росія проводить масовану атаку дронами на один з об’єктів газовидобутку групи Нафтогаз на Харківщині. У результаті обстрілу роботу підприємства зупинено. Співробітники перебувають в укриттях», – йдеться у повідомленні.

Через те що загроза повітряних ударів у районі Харківської області залишається високою, фахівці компанії та рятувальники поки не можуть розпочати огляд території. Масштаб пошкоджень та ступінь руйнування технологічного обладнання встановлять пізніше.

250-й удар по інфраструктурі від початку року

У компанії наголосили, що цей ранковий обстріл – вже 250-та атака на виробничі, логістичні чи адміністративні об’єкти Групи «Нафтогаз» від початку 2026 року. У середньому ворог здійснює понад одну атаку на об’єкти компанії щодня.

Армія рф регулярно намагається знищити українську газовидобувну та газотранспортну інфраструктуру. Найчастіше під удари ворожих ракет, артилерії та безпілотників потрапляють підприємства галузі, розташовані у Харківській та Полтавській областях.

Наслідки масованого нічного нальоту

Ця атака стала продовженням масштабної нічної повітряної кампанії ворога проти України. Нагадаємо, у ніч проти 17 липня росіяни випустили по різних регіонах країни сім ракет різних типів та 130 ударних безпілотників.

Підрозділи протиповітряної оборони України змогли перехопити та знищити більшість повітряних цілей ворога. Проте через масованість нальоту повністю уникнути влучань та пошкоджень інфраструктури не вдалося.

👉 Також нагадаємо, що у п’ятницю вранці, 17 липня 2026 року, російські окупаційні війська здійснили цілеспрямовану атаку на портову інфраструктуру міста Миколаїв. Ворог застосував ударні безпілотні літальні апарати типу «Shahed-238».

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